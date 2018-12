Criss Pratt oficializa namoro com filha de Arnold Schwarzenegger

Um dos atores mais cobiçados de Hollywood não está mais solteiro. Chris Pratt, de Guardiões da Galáxia, finalmente oficializou seu namoro com Katherine Schwarzenegger, filha do astro Arnold Schwarzenegger.

Pratt fez publicações nas redes sociais com mensagens românticas para a namorada.

“Deus colocou você em minha vida. Grato pelas risadas, beijos, conversas, caminhadas, amor e carinho”, concluiu.



Chris Pratt foi casado com a comediante Anna Faris por nove anos e se separou no início do ano. O namoro entre os dois foi visto com bons olhos entre as estrelas de Hollywood.