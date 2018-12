Festas: Viver Melhor e Santa Luzia comemoram aniversário neste sábado

Manaus - Neste sábado (15), o Residencial Viver Melhor 3, na zona Norte, e a comunidade Santa Luzia, na zona Sul, comemoram aniversário com festa e diversão para os moradores. Os eventos, que são abertos ao público, contam com apoio da Prefeitura de Manaus.

O Residencial Viver Melhor 3 celebrará seu dois anos de existência. A festa acontecerá a partir das 18h, na avenida Arquiteto José Henriques Bento Rodrigues, no bairro Monte das Oliveiras. Atrações musicais, bingo e barraca com comidas e bebidas estão na programação do evento.

Segundo um dos organizadores da festa de aniversário do residencial, José Anderson Santos, confraternizar esta data é importante pelo significado que o local tem aos moradores. “Estamos felizes em poder comemorar esta data com festa. Apesar dos percalços, o residencial tem um significado de mais uma vitória que conseguimos alcançar e é importante celebrarmos com alegria”, disse José.

Ainda no sábado, a Comunidade Santa Luzia estará comemorando 28 anos e, em alusão à data, uma programação especial é preparada para a noite da festa, que terá inicio a partir das 18h, na rua do Comércio 1, no bairro Japiim 1.

A festa contará com atrações musicais de forró, swing e sertanejo. Para a criançada, brinquedos infláveis e balões. E, para animar ainda mais a noite, uma rifa com prêmios será sorteada durante o evento.

*Com informações da assessoria

Serviço 1

O que: 2° aniversário do Residencial Viver Melhor 3

Quando: Sábado, 15/12

Horário: A partir das 18h

Onde: Avenida Arquiteto José Henriques Bento Rodrigues, no bairro Monte das Oliveiras, zona Norte

Quanto: Gratuito

Serviço 2



O que: 28° aniversário da Comunidade Santa Luzia



Quando: Sábado, 15/12

Horário: A partir das 18h

Onde: Comunidade Santa Luzia, situada na rua do Comércio 1, no bairro Japiim 1, zona Sul

Quanto: Gratuito