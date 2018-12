Após ser aclamada, Miss Brasil volta a ser destaque no exterior

Mayra é exaltada na imprensa internacional | Foto: Times Now News

Manaus - A miss Brasil, amazonense Mayra Dias representou a Amazônia durante as primeiras etapas do concurso internacional Miss Universo, que acontece este ano na Tailândia. Durante sua apresentação de traje típico, ela mostrou uma fantasia indígena chamada de “Deusa do Sol”, desenhada pelo estilista Helerson da Maia, que costuma fazer os trajes do Festival de Parintins. Mayra esbanjou alegria e a força da mulher indígena com uma roupa repleta de penas e cores fortes, e isso bastou para ser novamente destaque internacional.

A amazonense foi bastante citada em sites internacionais | Foto: Reprodução

A aparição da Miss Brasil gerou inúmeros comentários nas redes sociais, na imprensa nacional e internacional. O jornal inglês Daily Mail comentou que quando Mayra se virava com a fantasia, ela parecia com um belo pássaro voando.

Outro site internacional chamado Phil Star das Filipinas destacou o engajamento da Miss pela proteção ambiental. O South African afirmou que Mayra está na lista das favoritas e que a apresentação e o traje da amazonense não decepcionaram.

Caso de xenofobia repercutiu | Foto: Reprodução

Vítima de preconceito

Mas o que realmente repercutiu no mundo inteiro esse ano, foi o ato xenofóbico da Miss americana contra Mayra, no qual fala mal em seu perfil do Instagram sobre a brasileira e a Miss Camboja. Sarah Rose Summer está recebendo diversas críticas nas suas redes sociais.

A miss americana em conversa com a da Colômbia cita que a brasileira Mayra Dias não fala muito bem o inglês. Então, a representante dos Estados Unidos respondeu: tudo bem, pois a Miss Portugal também está presente e ambas podem conversar no próprio idioma”.

Os jornais americanos Washington Post, CNN, NBC e a revista People relataram o ocorrido e divulgaram um pedido de desculpas por parte da miss americana.

A amazonense disse que soube da declaração da colega, mas afirmou estar focada na competição e não deu importância ao fato.

