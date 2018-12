Terezinha Morango e Mayra Dias: misses que fizeram história no AM

Manaus - O Amazonas já fez história nos concursos de Misses. Na noite do dia 22 de junho de 1957 o maior estado brasileiro, marcou presença no concurso mais famoso do país, o Miss Brasil. Tereza Morango, amazonense de cidade interiorana São Paulo de Olivença, ganhou o título de mulher mais bonita do Brasil.



Terezinha no baile promovido em sua homenagem, em 1957, pelo título de Miss Brasil | Foto: Abrahim Baze/acervo pessoal

Com traços europeus, loira e de olhos claros, Morango tinha uma beleza marcante e cativante. Na época, com apenas 21 anos, com altura de 1m67, levou o Amazonas ao topo do concurso de beleza e foi recebida com festa em solo manauara, após a vitória. De acordo com o historiador Abrahim Baze, Manaus parou para recepcionar a eleita:

" Eram quase duas horas da madrugada,quando começaram a chegar as camionetes com alto-falantes, saudando a família Morango. A Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro dobrava sinos em homenagem. Os preparativos para a recepção seguiram, numa programação exaustiva, incluindo autoridades e cidadãos. Na escadaria do Colégio Pedro II, os alunos aguardavam fardados, portando bandeirinhas, com a foto de Terezinha Morango.Depois da saudação dos estudantes,Terezinha seguiu em carro alegórico pelo centro de Manaus,seguida pela multidão. Ao passar pelo Instituto de Educação do Amazonas (IEA), onde foi normalista, recebeu homenagem das mãos da diretora e foi homenageada com o hino da escola. Finalmente seguiu para sede do Atlético Rio Negro Clube, onde ocorreu a recepção gloriosa, com baile que prosseguiu até a manhã". " Abrahim Baze, Historiador

Mais de 60 depois, a itacoatiarense Mayra Dias, 27, morena, com traços e caraterísticas indígenas, trouxe o título de Miss Brasil ao Estado , resgatando em suas apresentações, a cultura amazônica.

Mayra Dias, amazonense eleita Miss Brasil em 2018 | Foto: Arquivo Pessoal

A diferença entre os estilos de Tereza e Mayra é uma prova de que os tempos mudam, as tendências de beleza se modificam. A valorização dos traços típicos da ancestralidade indígena é nítida, na escolha da amazonense em 2018.

A aposentada Maria Onete acompanhou, aos seis anos, a vitória de Terezinha Morango pela televisão e pelas rádios, numa época onde a cultura da Belle Epoque, com valorização europeia, ainda era destaque. “Na época da Terezinha, os traços da beleza indígena ainda não eram valorizados. É importante o resgate e a valorização dos traços regionais", avaliou.

Consideradas as mulheres mais bonitas do País, em suas épocas, ambas as misses destacaram o Amazonas para o Brasil e para o mundo.

Veja abaixo os traços marcantes de cada uma na galeria de fotos:

