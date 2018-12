Uendel Pinheiro agita a noite manauara com muito samba neste sábado

No evento, o cantor Uendel Pinheiro e os Jamblacks serão os anfitriões da noite. | Foto: Reprodução





Manaus – Celebrada como uma das melhores rodas de samba da capital, a festa ‘Meia Noite Acaba’, localizada na Avenida Nilton Lins, nº 3855 – no bairro Parque das Laranjeiras, na Zona Centro-Oeste – não abre mão da animação e celebra mais um sábado (15) de muita música para aqueles que querem curtir a noite com o melhor pagode da cidade.

No evento, o cantor Uendel Pinheiro e os Jamblacks serão os anfitriões da noite. A casa deve abrir as portas para o público às 18h. Os ingressos custam R$10 em preço único para os que chegarem até às 20h.

Uendel Pinheiro e banda prometem muita música e animação. Em seu repertório, músicas dançantes fazem a galera sair do chão. Dentre os sucessos, está a canção “Bom te ter”, que teve a participação do Xandy de Pilares durante a gravação do DVD Uendel Pinheiro "Ao vivo em Manaus". A banda é formada pelo Luiz (cavaco), Silvo Gomes (violão), Serginho (pandeiro), Marcelo (baixo), Rafael (surdo), JP (percussão) e Vitinho (bateria).

E não para por aí. Um dos organizadores do evento, Eduardo César, afirma que a festa será uma ótima opção de diversão que a roda de samba vai receber convidados surpresas. “Pensando nessa galera, escolhemos músicos que farão o público se divertir pra valer e como é edição de aniversário, vamos estender a festa um pouquinho mais. Portanto, Meia Noite não acaba”, brincou.

