Roda de samba apresenta clássicos neste domingo em Manaus

Manaus – A capital do Amazonas continua se consolidando como um verdadeiro celeiro de artistas, e entre eles, os sambistas ganham cada vez mais destaque e expansão de seus trabalhos.

A roda de samba da Timboca, uma das mais tradicionais do Centro de Manaus, apresenta neste domingo (16) a cantora Vanessa Auzier. Realizado na rua Alexandra Amorim, nº 201 – bairro Aparecida, Zona Sul da cidade, o evento começa às 17h.

Além de Vanessa, o encontro musical reúne ainda a participação do músico Lucinho do Samba juntamente com o Samba da Timboca.

No repertório, grandes clássicos do samba como: A Loba (Alcione), Coração em Desalinho e Vai Vadiar (de Monarco e Ratinho), Tia Nastácia (Balacobaco), Sorriso Aberto (Jovelina Pérola Negra), e Deixa a vida me levar (Zeca Pagodinho), entre outros sucessos.

Até às 19h a entrada no local custa a doação de 1kg de alimento não perecível ou um brinquedo. Após esse horário será cobrada uma taxa de R$10 para o acesso ao evento. Mais informações sobre a noite podem ser obtidas por meio do número 99225-9855.

