'Obeso Mórbido' e 'Sons de Igarapé' estreiam no Cine Teatro Guarany

Manaus - Neste sábado (15), a partir das 18h30, o Cine Teatro Guarany, localizado na avenida Sete de Setembro (nº 1546 – Centro, anexo a Vila Ninita), receberá a estreia dos curtas-metragens “Obeso Mórbido” e “Sons do Igarapé”. O evento, que tem apoio do Governo Amazonino Mendes, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), contará, ainda, com a exibição do filme “Aquela Estrada”, dirigido pelo produtor Rafael Ramos. A entrada será gratuita.

Com direção dos cineastas Diego Bauer e Ricardo Manjaro, “Obeso Mórbido” é uma história real vivida por Bauer, em que ele fala sobre as lutas, inseguranças e dúvidas que um novo corpo pode representar na vida de alguém após o processo de emagrecimento.

O curta já foi selecionado para três festivais e, destes, venceu dois prêmios: II Mostra Internacional de São Luís (Prêmio de Melhor Som para Lucas Coelho e Heverson Batista) e Festival Maranhão Na Tela 2018 (Prêmio de Melhor Ator para Diego Bauer).

“Sons de Igarapé”, que tem direção de Victor Kaleb, dialoga com o gênero musical e conta a história de um casal que vive em uma floresta, em determinado momento, deparam-se com um ser atípico. A relação entre eles é cercada de desconfianças, mas, inevitavelmente, acabam se aproximando.

No evento também será exibido ao público o filme “Aquela Estrada”, dirigido por Rafael Ramos. A trama se desenvolve a partir do momento em que um jovem desiste de ir a uma entrevista de emprego e acompanha um grupo de amigos que vai para uma festa fora de Manaus. O curta de Ramos será disponibilizado na internet no canal da Artrupe no Vimeo e YouTube, no dia 25 de dezembro.

Filmes:

Aquela Estrada (15min07seg)Direção: Rafael RamosClassificação:18 anos

Sons do Igarapé (16min41seg)Direção: Victor KalebClassificação:14 anos

Obeso Mórbido (14min50seg)Direção: Diego Bauer & Ricardo ManjaroClassificação: 14 anos





Serviço: Estreia das curtas-metragens Data/Hora: 15 de dezembro, sábado, a partir das 18h30Local: Cine Teatro Guarany, Avenida Sete de Setembro, nº 1546 – Centro, anexo a Vila NinitaEntrada: Gratuita

*Com informações da assessoria





