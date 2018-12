Última 'Feira de Troca de Livros e Gibis' do ano é neste domingo

Manaus - Aberta para todos os públicos, a última edição da “Feira de Troca de Livros e Gibis” de 2018, acontecerá neste domingo (16), na Biblioteca Pública do Amazonas, a rua Barroso, Nº 57 – Centro de Manaus, das 9h às 13h. A entrada é gratuita e o evento é promovido pelo Governo Amazonino Mendes, por meio da Secretaria de Estado Cultura (SEC).

O projeto, que já vem sendo realizado há dois anos, chega à sua 26ª edição e tem como objetivos ampliar e incrementar o acervo da Biblioteca, promovendo também a circulação do conhecimento e informação, além de incentivar o hábito da leitura, segundo explica o diretor de Bibliotecas da SEC, Sharles Costa. “Já temos um público fiel e a cada edição recebemos cerca de 200 visitantes, com uma média de troca de 1 mil livros e gibis. Queremos agradecer a todos que prestigiam o evento e confiam no nosso trabalho”.

A programação de domingo ainda inclui a “Bibliotour: conheça a Biblioteca”, onde os visitantes serão guiados aos espaços da Biblioteca Pública e conhecerão um pouco mais da história do patrimônio.

A Feira também voltará a ser realizada em 2019, sempre no último domingo de cada mês.

Como participar – Para participar, basta levar, no dia da feira, livros e gibis em bom estado de conservação. O participante ganhará um cupom que lhe dará direito de realizar a troca do livro por outro livro e do gibi por outro gibi. Os cupons de gibis também dão direito à troca de livros de literatura infantil.

Todas as obras serão analisadas no ato da entrega, cabendo ao julgamento se o material será aceito ou não para a feira. Serão aceitos livros de literatura geral, literatura brasileira, literatura da Amazônia, literatura infantojuvenil, gibis, livros relacionados à Amazônia, biografias e artes.

Serviço: 26ª edição da Feira de Troca de Livros e Gibis

Local: Biblioteca Pública do Amazonas (Rua Barroso, 57 – Centro)

Data/hora: Domingo, 16 de dezembro, a partir das 9h

Entrada: GratuitaClassificação indicativa: Livre

