Luppa Romano volta às colunas sociais do Jornal Em Tempo

Em 2018 o jornalista comemora 23 anos de carreira. | Foto: João Gomes





Manaus - Comemorando 23 anos de carreira como colunista social, o jornalista Luppa Romano celebra a data lançando novos projetos. Falando de personalidades, tendências e festas, Luppa volta ao Jornal Em Tempo contribuindo com refinadas percepções sobre a sociedade amazonense em sua nova coluna social e também em seu novo site.

O lançamento dos produtos aconteceu na noite deste sábado (15) , em um jantar realizado em um restaurante na Zona Centro-Sul da cidade.

Com a carreira iniciada no início dos anos 2000 ainda no Jornal Em Tempo, Luppa Romano não precisou de muito tempo para se destacar na cena. Chamando a atenção de personalidades influentes no Estado, o comunicador reuniu em seu jantar de lançamento, amigos e admiradores de seu trabalho.

“Eu comecei minha carreira no Jornal Em Tempo lá no início de 2000 e graças a Deus tem sido um grande sucesso desde então. Em determinado momento senti a necessidade de expandir meus conhecimentos em outros lugares, outras oportunidades, mas é indescritível a sensação positiva de estar retornando à minha primeira casa profissional”, conta Luppa que terá sua coluna social publicada duas vezes por semana.

Luppa publicará colunas sociais duas vezes por semana no Jornal Em Tempo | Foto: João Gomes





Ainda de acordo com Luppa Romando, a coluna social assinada por ele deve apresentar uma linguagem jovem para trazer um pouco de cada assunto socialmente pertinente.

Além da coluna no jornal impresso, Luppa lança ainda uma coluna social digital, completamente disponível na internet por meio do site lupparomano.com.br

