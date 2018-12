Mayra Dias tem chances no Miss Universo, dizem especialistas

Mayra exalta um padrão próprio de beleza, segundo fãs | Foto: Reprodução/Facebook

Manaus - Os ânimos para o resultado do concurso de beleza mais famoso do mundo estão exaltados neste domingo (16), nos corações do amazonenses. Mayra Dias, nascida no Amazonas, atual Miss Brasil, disputa a coroa de Miss Universo nesta noite. Os fãs esperam a representatividade mundial, por ela ser da Amazônia.



Para muitos, mesmo se a itacoatiarense não levar o prêmio, a participação no concurso já trouxe resultados significativos. O professor Evandro Oliveira, de 27 anos, acompanha as misses pela televisão desde 2006. Natural de Manacapuru (a 99 km de Manaus), ele se emocionou, quando viu a fantasia indígena de Mayra, no desfile de trajes típicos, na última segunda-feira (10).

"As candidatas brasileiras sempre levavam algo relacionado à flora ou fauna brasileira, mas nunca sobre a cultura indígena. Senti-me feliz por, finalmente, uma amazonense vestir essa camisa e mostrar nossa identidade cultural", opinou.

Avaliada em R$ 27 mil, o traje típico usado por Mayra se transforma de uma índia para um beija-flor | Foto: Reprodução/Facebook

A fantasia usada por Mayra é assinada por Helerson da Maia, figurinista das principais peças do Festival Folclórico de Parintins. Avaliada em R$ 27 mil, o traje se transforma em beija-flor com o bater de asas acionado por um controle remoto, em apologia a uma índia que se transforma na ave. Oliveira disse que o efeito principal da performance da amazonense no concurso virá nos meses seguintes.

"As melhores colocadas na disputa aproveitam a fama para se engajarem em alguma causa social e espero isso de Mayra. Ela já levantou a bandeira da preservação ambiental e será bom reiterar a relevância desse assunto, principalmente aqui no Norte. Sinto que em matéria de concursos de beleza, sempre fomos isolados, mas poderemos ter uma voz ativa nesse campo, a partir de agora", comentou.

A miss da nossa geração

A estudante de Direito e fã de concurso de beleza, Giovanna Campbell, de 23 anos, opinou que o orgulho predomina nos momentos finais da corrida pela coroa.

Amazonenses acreditam na representatividade que Mayra pode trazer ao Amazonas | Foto: Reprodução/Facebook

"Ela é a miss da nossa geração. Acredito que o Brasil nunca esteve tão bem representado. Não gostei muito do biquíni que ela desfilou, mas ela está dentro dos critérios pedidos para o Miss Universo. Ao menos entre as cinco melhores ela vai ficar", projetou.

Direto de Bangkok

A final da disputa vai ser na capital da Tailândia, em Bangkok a partir das 22h transmitido pela Band. O coordenador Miro Sampaio acompanhou pessoalmente a trajetória de Mayra no concurso e, em entrevista exclusiva ao Em Tempo , comentou que Mayra uma candidata especial.

O coordenador pessoal de Mayra Dias publicou no Instagram a expectativa para o resultado final | Autor: Reprodução/Instagram

"Ela tem um conjunto de qualidades que ultrapassam a beleza externa. Ativista ambiental, inteligente, e com a determinação do povo interiorano amazonense. Ela sabe ser valente em uma luta. Foi uma maravilha estar com ela, e representar tanta gente que torce pelo seu sucesso", declarou.

O especialista Lucius Gonçalves, que coordenador do Miss Amazonas durante dez anos,disse que o Brasil é um forte candidato a levar o título de Miss Universo 2018. "Estamos enviando uma candidata muito preparada e a torcida não poderia estar mais inspirada nesse momento. Ela tem uma passarela ótima, é determinada e está muito próxima do título final", afirmou, completando que, pela diversidade da escolha, seria impreciso arriscar se Mayra será a vencedora.

Especialista opinou que Mayra tem uma boa passarela e está próxima do título final | Foto: Reprodução/Facebook





Há 50 anos uma brasileira não vence o Miss Universo, desde a coroação da baiana Martha Vasconcelos, em 1968.



