Peça de teatro amazonense é selecionada pelo Itaú Cultural

A montagem narra a história de três crianças sírias que lutam pela própria sobrevivência em meio à guerra | Foto: Divulgação

Manaus -Com direção de Elizeu Melo e texto de Wilas Rodrigues, a peça “Estrelas Cor de Sangue” está entre os 14 projetos selecionados para compor, em 2019, a programação da mostra “a ponte – Cena do Teatro Universitário”, que acontece em São Paulo e é promovida pelo Itaú Cultural.



A obra é encenada pelos alunos do curso de Laboratório Teatral do Liceu de Artes Ofícios Claudio Santoro – Unidade Magdalena Arce Daou, e narra a história de três crianças sírias – Felipe, Alice e Davi –, que lutam pela própria sobrevivência em meio à guerra, e enfrentam desafios causados pelos conflitos.

A performance tem como proposta levar o público a vivenciar e conhecer os dois lados de uma guerra que já perdura oito anos.

“O aluno Wilas Rodrigues me passou o texto, escrito ainda este ano e, então, resolvi montar a peça com a turma, composta por 17 pessoas, em um trabalho de dramaturgia coletiva”, explica Elizeu Melo, professor do Liceu. “Também passamos dois meses fazendo a pesquisa sobre as crianças da Guerra da Síria”.

| Foto: Divulgação

“Estrelas Cor de Sangue” estreou em julho deste ano e já passou pelos Centros Estaduais de Convivência da Família, teatros e outros espaços culturais por meio do Projeto Circula Liceu. “O espetáculo teve uma grande repercussão em questão de público e crítica. Estamos muitos felizes por representar o Amazonas neste evento e por termos sido aprovados entre os projetos submetidos, ficando entre os 14 selecionados”, diz Elizeu Melo.



A diretora do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, Fátima Souza, afirma que a Secretaria de Estado de Cultura (SEC) tem investido nas montagens dos professores e alunos, possibilitando, por meio de novos projetos, que os espetáculos circulem pelos espaços culturais e que o público conheça o que está sendo feito no Liceu.

O elenco de “Estrelas Cor de Sangue” é formado por Hellen Canto, Gabriel Ricardo, Matheus Nobre, Nathy Diniz, Ely Lima, Will Porto, Raí Richelo, Manoel Messias, Kelly Beleza, Cris Jardim e Marcos Santini.

A mostra “a ponte – Cena do Teatro Universitário” será realizada de 24 de janeiro a 3 de fevereiro de 2019, na sede do Itaú Cultural, em São Paulo.