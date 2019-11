Imergindo das águas, Gabriella Dias se apresenta no Teatro Amazonas

Manaus - O canto é uma das formas que vários artistas utilizam para manifestar suas convicções, seja artística, religiosa, política ou apenas opinativa, como também provocar sentimentos e emoções a quem escuta.

Unindo isso ao desejo de dar visibilidade aos elementos da região amazônica, a manauara de 22 anos, Gabriella Dias, apresenta pela primeira vez nesta segunda-feira (11), às 20h, o show “Canto das Águas”, no Teatro Amazonas, localizado na avenida Eduardo Ribeiro, Centro de Manaus.



No show, Gabriella mergulha em suas crenças e influências, apresentando canções cheias de brasilidade. O repertório inclui músicas autorais, de artistas consolidados como Dorival Caymmi e Gilberto Gil, além de trabalhos novos como os de Vanessa Moreno e Luedji Luna; e transita por estilos como baião, ijexá e samba.

O canto e a fé. Questionada sobre o motivo da escolha do nome da apresentação, Gabriella conta que o “Canto das Águas” tem o intuito de levar o público a uma imersão ao mais profundo dos sentimentos de cada um. Gabriella conta que, apesar de ser espírita, respeita e utiliza elementos da fé de outras denominações religiosas.

“As águas para mim significam profundeza. E, nesta série de apresentações, desejo trazer à tona a minha profundeza e o que ela me representa como artista. Minha música tenta trazer essa atmosfera da nossa realidade, nossa natureza. Tento trazer bastantes elementos da nossa região. Como também a questão da fé. Eu acho a manifestação da fé em diferentes culturas muito bonita. Eu sou espírita, eu gosto da manifestação de todas as religiões cristãs e não-cristãs, como, por exemplo, as manifestações afro-nordestinas”, declarou Gabriella.



A música que vem do berço



Ao olhar para o passado em busca do ponto que marcou o despertar da música em sua vida, Gabriela conta que não consegue mensurar exatamente o dia em que essa manifestação artística se fez presente.

“A música sempre esteve presente na minha vida desde minha infância. Minha casa sempre foi muito musical. Meu pai toca violão e também compõe algumas músicas. Desde criança, eu cantava junto com ele suas próprias músicas e as de outros artistas também. Aos 13 anos, aprendi a tocar violão para cantar as músicas que eu queria e comecei a gravar alguns vídeos no YouTube”, comentou Gabriella.

O canto como profissão

Aos 17 anos, Gabriela resolveu cursar graduação em História, porém, logo nos primeiros períodos, foi atraída por Antropologia, disciplina que, além de abordar o estudo de povos tradicionais, busca entender intensamente manifestações culturais e artísticas de sujeitos de determinadas sociedades. O que a motivou a trocar para o curso de Licenciatura em Música pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam)



“Quando completei 17 ano, comecei a fazer história, me apaixonei pela disciplina de Antropologia por tratar de muitos assuntos envolvendo as manifestações culturais de povos. Acabei desistindo do curso e no ano de 2017, escolhi ingressar para música para ter uma formação regular”, confessou Gabriella.

A cantora conta também que sempre teve o apoio da família, sobretudo do pai, que atua ao seu lado como produtor. “Meus pais sempre tiveram a certeza que eu fui feita para a música. Estou há um ano e meio nessa jornada que é começar a minha carreira. Junto a mim, meu pai trabalha intensamente na produção do meu trabalho artístico desde shows particulares e espaços culturais, a palcos com grandes públicos”, contou Gabriella.



O show

No show desta segunda-feira (11), Gabriella terá a companhia dos músicos Neil Armstrong Jr (violão), Yuri Lima (bateria), Warlisson Barbosa (baixo), Knison Ribeiro (percussão) e Labamba (teclado).



Outro destaque da apresentação são os cenários virtuais. “Vamos usar projeção mapeada. Os cenários foram criados pelo artista amazonense John Sabbá, de acordo com a temática de cada música”, afirma Gabriella. Os ingressos para “Cantos das Águas” já estão à venda na bilheteria do Teatro, ao preço de R$ 10 (para todos os lugares).

Serviço

Show “Canto das Águas”, com Gabriella Dias e Banda

Data/hora: Dia 11 de novembro, segunda-feira, às 20h

Local: Teatro Amazonas

Entrada: R$ 10 (todos os lugares)