'As 10 + do forró' gravam DVD na Arena da Amazônia

As principais bandas de forró do Amazonas se uniram para celebrar o ritmo que movimenta a capital amazonense. Em um encontro que acontecerá nesta quinta-feira (14), véspera de feriado, a partir das 20h, no Podium da Arena da Amazônia, “As 10+ do forró” gravarão um DVD homônimo, que terá espaço para as diversas vertentes do gênero: pé de serra, xote, xaxado e os mais recentes forrónejo, forrófunk.

As bandas que participarão do DVD são Forró Na Pegada, Forró Festança, Meu Xodó, Ideal, Rabo de Vaca, 100%, Xiado da Xinela, Feras do Forró, Xote com Pimenta e Ostentação. Cada uma terá três músicas no DVD, sendo uma delas com participação de um convidado.

De acordo com DJ Evandro Jr., idealizador do evento, a iniciativa mostra a força do forró.

“Há mais de 20 anos o forró movimenta a noite de Manaus com festas de segunda a segunda. Esse evento vai mostrar a força que nosso forró tem, reunindo todos esses artistas nesse ícone da cidade que é a Arena da Amazônia. Além das bandas envolvidas, que tocarão com exclusividade no evento, também teremos vários artistas fazendo participação especial, e que também se apresentarão só na Arena nesse dia”, comenta, destacando, ainda, a estrutura que está sendo montada para a gravação. “Teremos uma megaestrutura igual a dos shows nacionais para receber os artistas da casa, um palco grandioso, som e luz de primeira, com muita tecnologia”, afirma.

Os shows

O Forró na Pegada abrirá a festa, às 20h, e terá como convidado o cantor Edy Pimenta; na sequência, o Forró Festança subirá ao palco e contará com a participação de Felipe Sales. Terceira banda da noite, a Meu Xodó receberá Jardel Santos em uma das músicas; já o Ideal convidou Dinho Melo.

Na virada da noite, a Rabo de Vaca se apresentará com participação especial de Leninha Salvador; em seguida a 100% entra com Erli Di Respeito. Depois, a Xiado da Xinela apresenta seu show que contará com a participação de Uendel Pinheiro.

As três últimas atrações a se apresentar serão Feras do Forró, com participação da dupla João Victor e Rodrigo; Xote com Pimenta, que dividirá uma música com Georg Japa; e Ostentação, com Daniel Trindade como convidado.

Espaços

O evento contará com três áreas: pista, área VIP com open bar e camarote FM O Dia. A pista terá entrada liberada das 19h até 22h. Após esse horário, será cobrado ingresso de R$ 10.

Quem quiser ficar coladinho no palco, tem a Área VIP, que além de deixar mais perto das atrações, terá open bar (cerveja, caipirinha, água e refrigerante) das 22h até 4h, e acesso exclusivo. O valor do ingresso para a área VIP é R$ 60.

Para os que preferem curtir a festa de camarote, a pedida é o “Camarote FM O Dia”, também com entrada exclusiva, piso mais elevado, decoração especial e presença dos locutores da rádio e dos artistas do evento. O valor do ingresso do espaço é R$ 20.

Programação

19h – Abertura dos portões

20h – Forró Na Pegada / Edy Pimenta

21h – Forró Festança / Felipe Sales

22h – Meu Xodó / Jardel Santos

23h – Ideal / Dinho Melo

00h – Rabo de Vaca / Leninha Salvador

01h – 100% / Erli Di Respeito

02h – Xiado da Xinela / Uendel Pinheiro

03h – Feras do Forró / João Victor e Rodrigo

04h – Xote com Pimenta / Georg Japa

05h – Ostentação / Daniel Trindade

Serviço

O que é: Gravação do DVD das “10 + do Forró”

Quando: Dia 14 de novembro (quinta-feira, véspera de feriado)

Horário: A partir das 19h

Onde: Pódium da Arena da Amazônia – Avenida Constantino Nery, 5001, Flores

Quanto: Até 22h entrada liberada para pista. R$ 10 (pista, a partir das 22h), R$ 20 (Camarote FM O Dia) e R$ 60 (Área VIP com open bar)

Onde comprar: Direto com as bandas (à vista); Lorinho Cell (principal do Manoa), Disco Laser (Centro); ou no Lanche do DJ Evandro Jr (Avenida Tefé, Japiim), em todos os cartões

Informações: 98440-6710

