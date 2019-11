Player Games promove campeonato de League of Legends neste sábado (30)

Manaus- Você é um grande jogador de League of Legends? Então chegou a chance de você mostrar o seu talento, se tornar capitão do time player games e-sports e montar um super time para participar de torneios nacionais e internacionais, por meio da 1ª Copa de League of Legends, que acontece no próximo sábado (30), de 9h às 21h, nas duas arenas da Player Games, localizadas no Norte Shopping, avenida Rio Madeira, no Vieiralves, Zona Centro-Sul (Arena Coliseum) de Manaus e na avenida Getúlio Vargas, no Centro da Cidade (Arena Castelo).

Até o momento, a disputa conta com 16 times na disputa, dos quais os oito melhores seguem para as finais no dia 30 de novembro. As regras da disputa podem ser acompanhadas pelo link: http://bit.ly/Regraslol

As inscrições custam R$ 100 por time com até cinco players e a premiação conta com R$ 1 mil em dinheiro para o campeão mais R$ 500 em horas na Arena Gamer e 500 RP, R$ 500 em horas para o segundo colocado e R$ 250 em horas para o terceiro colocado. O Most Valuable Player (melhor jogador) também ganha R$ 100 em dinheiro e mais R$ 200 em horas na Arena Gamer.

