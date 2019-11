Ballet clássico no Amazonas: leveza e delicadeza de Susan Antoine

Com postura elegante, mas sorrindo calorosamente, a amazonense Susan Gabrielle Antoine, de 22 anos, conta com orgulho que faz parte da nova geração de bailarinos que resistem e fomentam o cenário do ballet clássico no Amazonas.

Dançando desde os 6 anos de idade no Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, localizado na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Sul de Manaus, Susan afirma que, mesmo criança, sempre procurou dar o seu melhor durante as aulas e apresentações.



“Eu comecei a fazer ballet com 6 anos de idade, em 2003. Minha mãe queria que eu fosse menos tímida. Não se pode ter timidez em cima do palco durante uma apresentação do ballet. Minha mãe também queria que eu tivesse uma postura mais elegante, o que essa arte proporciona a quem pratica. Apesar de criança, eu sempre me dediquei muito para realizar os movimentos com precisão. Sempre procurei ter muita disciplina”, comentou a bailarina.

Susan Antoine já se apresentou em vários espaços de Manaus, incluindo o Teatro Amazonas | Foto: Leonardo Mota

Susan também ressalta que a arte da dança fez com que se tornasse uma pessoa disciplinada e bastante organizada nas suas tarefas diárias, o que permite conciliar a paixão com os estudos no curso de graduação em Engenharia Civil na Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

Quando questionada sobre a rotina, Susan afirma que os horários são definitivamente cronometrados. “É uma loucura. São duas áreas que requerem muita disciplina e muito esforço. Mas, procuro ser bastante rigorosa quando se tratam dos meus horários. Tenho hora para dormir, para acordar, para ir a faculdade, para fazer meus alongamentos antes de dançar”, detalhou Susan.



A arte como inspiração



Assim como qualquer dançarina de ballet clássico, Susan se inspira em grandes nomes do ballet russo que utilizam o método vaganova, assim como a argentina Marianela Núñez, bailarina principal do The Royal Ballet, com o método londrino. Também em bailarinos do cenário local.

A jovem possui grandes bailarinos amazonenses como inspirações | Foto: Leonardo Mota

“Durante minha infância, eu me inspirei muito em gente internacional porque eu amo o ballet clássico na sua raiz. Procurava estudar muita movimentação das bailarinas russas e londrinas, dos métodos vaganova e royal, respectivamente, que trazem nomes como Natalia Osipova e Marianela Núñez. Mas também nomes brasileiros, como Eduardo Amaral e Layane Conde, ex-bailarinos do Corpo de Dança do Amazonas e hoje meus professores no Liceu”, contou Susan.



A resistência negra no ballet clássico



Uma arte centenária que surgiu na Itália e que chegou ao Brasil no início do século XX, que, com os movimentos simétricos e de precisão, consegue emocionar o público que assiste. Contudo, segundo Susan, ainda é uma arte que exclui e marginaliza minorias da sociedade.



“Muitos podem encontrar dificuldades em continuar nessa caminhada. Por exemplo, para fazer aula de ballet precisa de uniforme. Às vezes é preciso trocar um par de sapatilha de ponta após duas semanas de uso. Uma sapatilha vale mais de R$ 100. O que acaba dificultando pessoas de baixa renda. O ballet, em sua origem, não foi pensado para ser uma arte para negros. A gente deve começar a questionar ‘por que só brancos podem dançar ballet?’. Um grande exemplo dessa exclusão são as cores das sapatilhas que, por mais de 200 anos, só eram vendidas sapatilhas de cor rosa ou salmão que remetem à cor de pele. Muitas bailarinas negras como eu tinham que pintar suas sapatilhas, pois o intuito do calçado é para que possa fazer parte do corpo”, comentou a jovem.

Como bailarina negra, Susan levanta a causa contra a discriminação racial pelo ballet | Foto: Leonardo Mota

No ano passado, a empresa Freed of London, marca especializada em produtos de balé, foi a primeira a comercializar sapatilhas para dançarinos negros: uma marrom e outra bronze. Susan comenta da admiração da bailarina negra Ingrid Silva e sua luta contra a discriminação racial no ballet.



“Posso citar por exemplo a Companhia Halley de Ballet Clássico, exclusivamente para negros, como, por exemplo, a Ingrid Silva que é maravilhosa. Precisamos incluir as pessoas, sendo pobres, sendo negros. E precisamos que a indústria esteja preparada para nos receber”, confessou Susan.



Projetos futuros



Visando diminuir a carência do acesso à arte da dança como o ballet, Susan possui o objetivo de criar um projeto de ballet clássico para crianças que, assim como ela, sonham em trilhar o caminho da dança.

Susan pretende criar um projeto que facilite o acesso da comunidade ao ballet | Foto: Leonardo Mota

“Para dançar ballet, é necessário disciplina, mas, sobretudo, amor por essa arte. Como nem todo mundo tem acesso a esse tipo de atividade que é muito importante e maravilhosa, penso futuramente tentar organizar um projeto que possa oferecer ballet clássico pra crianças carentes de forma gratuita, garantindo acesso e permanência. Porque não adianta trazer a criança para um lugar sem que possa permanecer”, contou a jovem.