Amazonense Carmen Novoa lança livro de artigos publicados em jornais

A escritora, pesquisadora e poeta, Carmem Novoa Silva, nascida na capital amazonense, realiza o lançamento do livro que reúne artigos que foram publicados no Jornal Amazonas Em Tempo e também no site e jornal da Academia Marial de Aparecida, em São Paulo. O livro será lançado nesta terça-feira (26), às 18h, na Catedral Nossa Senhora da Conceição, localizada na avenida Marquês de Santa Cruz, Centro de Manaus.

Com textos regados a estilos poéticos, opinativos e informativos, a articulista e também membra da Academia Amazonense de Letras (AAL), ocupando a cadeira nº 33, contou ao Portal EM TEMPO quando começou o gosto pela escrita, memórias da carreira, o que busca contar no livro e alguns projetos futuros.

Carmen, que escreve artigos semanalmente para o Jornal Em Tempo há quase 20 anos na coluna “Palavra Em Tempo”, conta que o gosto pela escrita vem desde a infância quando procurava escrever. Quando questionada do processo de escrita, Carmen confessa que preserva o modo tradicional de escrita à mão, no “estilo espanhol”. Carmen é filha de pais imigrantes espanhóis.

“É como os espanhóis escrevem. A prosa poética leva muito mais trabalho pois é feita manualmente, leva o dobro do tempo. Eu gosto de fazer nesse estilo. Por exemplo o Papa João Paulo que escrevia as cartas. A impressão que eu tenho o pensamento vem dos neurônios, passam para as veias das minhas mãos pelo sangue e das minhas mãos eu passo para o papel”, contou Carmen.

Dossiê de artigos

No livro que apresenta textos sobre elementos da religião católica e principalmente sobre a Nossa Senhora Aparecida, Carmen também aborda sobre os espaços da cidade de Manaus, como por exemplo a Igreja de Nossa Senhora Aparecida em Manaus, com os textos intitulados “Santuário de Aparecida em Manaus” e o “O ícone de Manaus”.

No livro, também apresenta um Memorial Fotográfico que reúne vários momentos da visita da Carmen no Santuário Nacional de Aparecida e Academia Marial em São Paulo. “Dos vários artigos que publiquei, tanto no Jornal Em Tempo quanto no site e jornal da Academia Marial de Aparecida, eu selecionei os que contam sobre temas voltados à Imaculada Conceição e Nossa Senhora da Conceição”, confessou Carmen.

Inspiração para gerações

Carmem possui uma extensa trajetória literária que vai desde publicação de artigos, prosas poéticas, livros que retratam a história de personalidades na capital amazonense até a visita do Papa João de Deus em Manaus em 1980, e a biografia do esposo José Ricardo, jogador do time amazonense Nacional, conhecido como “Pepeta”.

Por conta da grande carga literária, Carmen inspira e incentiva jovens leitores e escritores na cidade de Manaus. Carmem, que é membra da Academia Amazonense de Letras (ALL) desde 1994, contou que a Academia está em elaboração de um projeto de “Academia Amazonense de Letras para Novos Escritores”, com o intuito de dar visibilidade à nova geração que está surgindo no cenário amazonense.

“Estamos com um projeto de elencar novas figuras que possam contribuir para o cenário da escrita amazonense. Há muita gente talentosa em Manaus que eu já orientei e incentivo a continuar a produzir o hábito da escrita, como forma de ampliar e continuar o legado desses grandes artistas que já escreveram grandes obras na capital”, pontuou Carmen.