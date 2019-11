Amazonas Band apresenta sucessos do pop internacional

Manaus- A Amazonas Band sobe ao palco do Teatro da Instalação nesta quarta-feira (27), a partir das 19h, com o concerto “Pop Music! Do Brit Pop ao R&B!”, que reúne obras de ícones da música pop internacional. O evento, promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, tem entrada gratuita.



Sob a regência de Rui Carvalho, a orquestra promete conduzir o público em uma viagem musical, fazendo uma ponte entre o Brit Pop, movimento baseado na música popular do Reino Unido em meados da década de 1990, e o R&B, ou Rhythm & Blues (ritmo e blues, em tradução livre), que surgiu nos Estados Unidos, como gênero derivado do blues e do jazz.

Ao todo, serão 60 minutos de espetáculo, com clássicos de Phil Collins, como “I Cannot Believe It’s True”, “Take a Look at Me Now” e “Easy Lover”, além de Stevie Wonder, com “Superstition” e “Too High”; Lionel Richie, com “Stuck On You”; Sting, com “Every Breath You Take”; e Elton John, com “Candle In The Wind”.

Completando a seleção musical, o concerto será encerrado em grande estilo com um medley de sucessos do “Rei do Pop”, Michael Jackson. O multifacetado artista definiu as bases do pop como conhecemos: trouxe o R&B, as guitarras de Eddie Van Halen, a dança e, principalmente, os efeitos especiais e cinematográficos.

“O disco ‘Thriller’, lançado em 1982, é um exemplo de integração entre música, vídeo, teatro, dança, merchandising, enfim, tudo o que compõe a indústria do entretenimento”, destaca Rui Carvalho.

De acordo com o regente, o repertório foi especialmente elaborado para que haja uma interação entre os músicos e a plateia. “Será uma apresentação mais descontraída e com espaço para conversas com o público sobre as obras apresentadas e sobre o trabalho dos músicos”, afirma.

*Com informações da assessoria