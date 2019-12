Quem leva o Globo de Ouro 2020? Confira as principais apostas

A cerimônia de premiação acontece no dia 5 de janeiro de 2020 | Foto: Reprodução

Manaus - Já foi dada a largada para a temporada de premiações para os amantes de filmes e séries de televisão. Considerado o festival “termômetro” do Oscar, a 77ª edição do Globo de Ouro anunciou na manhã de ontem os indicados durante transmissão ao vivo na página oficial do festival. A cerimônia de 2020, marcada para o dia 5 de janeiro, terá a apresentação de Ricky Gervais, que comandou os eventos entre 2010 e 2012.

Para o jornalista e crítico cinematográfico, Caio Pimenta, as indicações para “Histórias de um Casamento”, com seis indicações, “O Irlandês” e “Era uma Vez em Hollywood”, com cinco indicações cada, já eram previsíveis. Ambos lideram a disputa e mostram que são os grandes candidatos ao Oscar 2020. Contudo, esta edição rendeu algumas surpresas.

“A adaptação para os cinemas do vilão ‘Coringa’ conseguiu surpreender ao conseguir quatro indicações, quando se esperava, no máximo, duas, de melhor filme de drama e melhor ator de drama. Quanto às injustiças, a maior delas é a ausência do Robert De Niro da categoria de ator de drama. Afinal, todos os colegas dele no filme - Scorsese, Pacino e Pesci - foram nomeados”, comentou Caio.

O jornalista ainda ressalta a falta de representatividade feminina na segunda maior categoria: direção. “Pela quinta edição consecutiva, o Globo de Ouro não indicou nenhuma mulher em direção. É uma falha grave para um momento de tamanha diversidade e inclusão na indústria do cinema”, ressalta o crítico.

Quem leva o “Globo” para casa?

Na categoria de melhor filme de comédia ou musical, o jornalista afirma que a produção mais recente de Quentin Tarantino, “Era uma vez em Hollywood” está imbatível e que tem muitas chances de levar. Assim como Leonardo DiCaprio que é um dos protagonistas do filme dispara na frente para conquistar melhor ator. Entretanto, Eddie e Murphy e Taron Egeron estão logo atrás. Para melhor atriz de filme comédia ou musical, as apostas para a Awkafina estão grandes.

O serviço de streaming Netflix que distribui e produz alguns filmes é o responsável por transmitir as duas produções mais fortes da categoria de melhor filme de drama: “O Irlandês”, de Martin Scorsese e “Histórias de um Casamento”,

“Para melhor drama, ‘O Irlandês’ é favorito com ‘Histórias de um Casamento’ ali na cola. Para melhor ator de drama, Adam Driver chega como favorito, mas, a popularidade do Joaquin Phoenix em ‘Coringa’ embaralha o jogo e ele pode levar. Agora a grande Renée Zellwegger, para mim, já levou o prêmio de melhor atriz”, confessou o jornalista.

Brasil na premiação

Na edição deste ano, o filme “Dois Papas”, dirigido pelo brilhante cineasta Fernando Meirelles vai disputar na categoria de melhor filme de drama. O filme também conseguiu ser indicado em outras três categorias: melhor roteiro, melhor ator de drama e melhor ator coadjuvante.

O cineasta brasileiro é o responsável por dirigir outras duas grandes obras-primas que já foram indicadas em edições anteriores do Globo de Ouro: “Cidade de Deus” e “O Jardineiro Fiel”.

“O Fernando Meirelles vai ao Globo de Ouro e ao Oscar da mesma forma como foi pelo ‘Cidade de Deus’: se divertir, participar da festa, encher a cara. Não vejo com chances de ganhar qualquer coisa, no máximo, Roteiro. Mas, é importante tê-lo de volta com um grande filme; fazia tempo que ele não lançava algo bom”, comentou Caio.

Em relação a ausência do filme indicado pelo Brasil a disputar uma vaga no Oscar 2020, o jornalista comenta que não devemos perder a esperança do reconhecimento brasileiro no exterior.

“Do ponto de vista político, seria incrível ver "A Vida Invisível" indicado ao Globo de Ouro para mostrar a força do cinema brasileiro para quem fala besteira sobre ele e precisa da chancela de Hollywood, como Oscar, Globo de Ouro e afins. Mesmo assim, vejo o filme forte na corrida pela vaga no Oscar. O lançamento dele na Amazon nos EUA acontece no dia 20 de dezembro. Então, a tendência é que cresça mais. Na comparação com os demais indicados, dos que já vi, não tem como tirar "Parasita" e "Dor e Glória" de jeito nenhum: são dois filmes gigantes”, confessa o crítico.

Confira a lista:





Melhor filme de drama



• O Irlandês

• História de um Casamento (Marriage Story)

• 1917

• Coringa

• Dois Papas





Melhor filme de musical ou comédia

• Entre Facas e Segredos

• JoJo Rabbit

• Dolemite é Meu Nome

• Era Uma Vez em... Hollywood

• Rocketman





Melhor atriz em filme de drama

• Cynthia Erivo – Harriet

• Scarlett Johansson - História de um Casamento (Marriage Story)

• Saoirse Ronan - Adoráveis Mulheres

• Charlize Theron - As Golpistas

• Renée Zellweger - Judy





Melhor ator em filme de drama

• Christian Bale - Ford vs Ferrari

• Antonio Banderas - Dor e Glória

• Adam Driver - História de um Casamento (Marriage Story)

• Joaquin Phoenix – Coringa

• Jonathan Pryce - Dois Papas





Melhor atriz em filme musical ou comédia

• Awkwafina - The Farewell

• Ana de Armas - Entre Facas e Segredos

• Cate Blanchett - Cadê Você, Bernadette?

• Beanie Feldstein - Fora de Série

• Emma Thompson - Late Night





Melhor ator em filme musical ou comédia

• Daniel Craig - Entre Facas e Segredos

• Roman Griffin Davis - Jojo Rabbit

• Leonardo DiCaprio - Era Uma Vez em... Hollywood

• Taron Egerton – Rocketman

• Eddie Murphy - Dolemite é Meu Nome





Melhor atriz coadjuvante

• Kathy Bates - Richard Jewell

• Annette Bening - The Report

• Laura Dern - História de um Casamento (Marriage Story)

• Jennifer Lopez - As Golpistas

• Margot Robbie - O Escândalo





Melhor ator coadjuvante

• Tom Hanks - Um Lindo Dia na Vizinhança

• Anthony Hopkins - Dois Papas

• Al Pacino - O Irlandês

• Joe Pesci - O Irlandês

• Brad Pitt - Era Uma Vez em... Hollywood





Melhor direção

• Bong Joon-ho – Parasita

• Sam Mendes – 1917

• Todd Phillips – Coringa

• Martin Scorsese - O Irlandês

• Quentin Tarantino - Era Uma Vez em... Hollywood





Melhor roteiro

• Noah Baumbach - História de um Casamento (Marriage Story)

• Bong Joon-ho e Han Jin-won – Parasita

• Anthony McCarten - Dois Papas

• Quentin Tarantino - Era uma Vez em... Hollywood

• Steven Zaillian - O Irlandês





Melhor filme animado

• Frozen 2

• Como Treinar seu Dragão 3

• O Rei Leão

• Link Perdido

• Toy Story 4





Melhor filme em língua estrangeira

• The Farewell

• Os Miseráveis

• Dor e Glória

• Parasita

• Portrait of a Lady on Fire





Melhor trilha sonora original

• Adoráveis Mulheres

• Coringa

• História de um Casamento (Marriage Story)

• 1917

• Brooklyn - Sem Pai Nem Mãe





Melhor canção original

• "Beautiful Ghosts" (Cats)

• "I'm Gonna Love Me Again" (Rocketman)

• "Into the Unknown" (Frozen 2)

• "Spirit" (O Rei Leão)

• "Stand Up" (Harriet)





Melhor série de drama

• Big Little Lies - (HBO)

• The Crown - (Netflix)

• Killing Eve - (BBC America)

• The Morning Show - (Apple TV Plus)

• Succession - (HBO)





Melhor série de comédia ou musical

• Barry - (HBO)

• Fleabag - (Prime Video)

• The Kominsky Method - (Netflix)

• The Marvelous Mrs. Maisel - (Prime Video)

• The Politician - (Netflix)





Melhor minissérie ou filme para TV

• Catch 22

• Chernobyl

• Fosse/Verdon

• The Loudest Voice

• Inacreditável





Melhor atriz em minissérie ou filme para TV

• Michelle Williams - Fosse/Verdon

• Helen Mirren - Catherine the Great

• Merritt Wever – Inacreditável

• Kaitlyn Dever – Inacreditável

•Joey King - The Act





Melhor ator em minissérie ou filme para TV

• Christopher Abbott - Catch-22

• Sacha Baron Cohen - The Spy

• Russell Crowe - The Loudest Voice

• Jared Harris – Chernobyl

• Sam Rockwell - Fosse/Verdon





Melhor atriz em série de drama

• Jennifer Aniston - The Morning Show

• Olivia Colman - The Crown

• Jodie Comer - Killing Eve

• Nicole Kidman - Big Little Lies

• Reese Witherspoon - Big Little Lies





Melhor ator em série de drama

• Brian Cox – Succession

• Kit Harington - Game of Thrones

• Rami Malek - Mr. Robot

• Tobias Menzies - The Crown

• Billy Porter - Pose





Melhor atriz em série de comédia ou musical

• Christina Applegate - Dead to Me

• Rachel Brosnahan - The Marvelous Mrs. Maisel

• Kirsten Dunst - On Becoming a God in Central Florida

• Natasha Lyonne - Russian Doll

• Phoebe Waller-Bridge - Fleabag





Melhor ator em série de comédia ou musical

• Michael Douglas - O Método Kominsky

• Bill Hader – Barry

• Ben Platt - The Politician

• Paul Rudd - Living with Yourself

•Ramy Youssef - Ramy





Melhor atriz coadjuvante em minissérie ou filme para TV

• Patricia Arquette - The Act

• Helena Bonham Carter - The Crown

• Toni Collette – Inacreditável

• Meryl Streep - Big Little Lies

• Emily Watson - Chernobyl





Melhor ator coadjuvante em minissérie ou filme para TV

• Alan Arkin - O Método Kominsky

• Kieran Culkin – Succession

• Andrew Scott – Fleabag

• Stellan Skarsgård – Chernobyl

• Henry Winkler – Barry





Prêmio Cecil B. Demille

• Tom Hanks - homenageado





Prêmio Carol Burnett

• Ellen DeGeneres - homenageada