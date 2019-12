Priscilla fala sobre o fato de sua música falar não só com cristãos

Manaus - A cantora Priscilla Alcântara foi uma das atrações mais esperadas pelo público durante o ‘Abençoa Manaus’, festival de música gospel que reuniu na última segunda (2) grandes nomes do gênero. No repertório, músicas como “Tanto faz”, “Sem querer” e “Tudo é teu” foram cantadas em coro na plateia. Ao EM TEMPO, Priscilla falou sobre o fato de suas músicas serem ouvidas por pessoas que não são do núcleo gospel. “Eu acho que devia ser objetivo de todos nós. Segundo aquilo que Jesus pediu para a gente fazer, esse é o caminho certo. Então, eu me sinto fazendo o que eu nasci para fazer”, disse.

A cantora também anunciou que esta semana fará a gravação oficial da inusitada parceria com Whindersson Nunes, na música “Girassol”. “Foi bem inesperada a repercussão, mas foi muito bom. A gente vai gravar essa semana e já vamos disponibilizar oficialmente a música”.

Ela comentou sobre sua primeira indicação ao Grammy Latino, que aconteceu este ano. “Foi muito bom, primeira vez. Foi uma experiência muito boa poder estar lá. Para todo cantor é um grande sonho. Então só de ter sido indicada, é muito mais do que eu poderia imaginar”, conta.



A premiação aconteceu no dia 14 de novembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Priscilla era uma indicadas na categoria “Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa)”. Quem levou o prêmio para casa foi Delino Marçal, por “Guarda Meu Coração”.