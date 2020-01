Selva Day Fest reúne artistas nacionais da música eletrônica em Manaus

Uma noite exclusiva com grandes nomes da cena eletrônica brasileira é o que promete o Selva Day Fest, que ocorre no próximo dia 24, a partir das 22h, no Copacabana Choperia, localizado na Av. do Turismo, no Tarumã. Os DJs Dubdogz, Doozie, 4i20 e Pleight são as atrações nacionais da balada.

Abrindo o calendário manauara de festas de e-music, o Selva Day Fest terá performances de alto nível, com remixes empolgantes e hits que estão dominando as pistas do Brasil e do mundo.

Os irmãos gêmeos Marcos e Lucas Schmidt compõem o projeto Dubdogz | Foto: Divulgação

Entre os destaques da noite está o projeto Dubdogz, formado pelos irmãos gêmeos Marcos e Lucas Schmidt, que desembarcam na capital amazonense após passagem por diversos países como Alemanha, África do Sul, Dinamarca, Suíça, França, Austrália e México. Além de inúmeras faixas de sucesso, a dupla carrega na bagagem apresentações em grandes festivais como Lollapalooza, Tomorrowland Brasil, XXXperience, Electric Zoo e Ultra Music.

O público também poderá curtir o som do Doozie, um projeto de música eletrônica criado e assinado pelo DJ Rodrigo Kost. O misto de tech house, techno, deep house e o inovador gangsta house, estilo inspirado no deep funky e no hip hop dos anos 80, que conquistou as pistas de todo o país e deve fazer história também em solo amazonense.

O DJ Rodrigo Kost do projeto Doozie, também faz parte das atrações | Foto: Divulgação

Completando o time de estrelas nacionais, Tiago Sena é o nome por trás do projeto 4i20, que traz um som cheio de identidade, groove e swing, focado no trance progressivo. Já o DJ e produtor paulista Eduardo Banzoli, o Pleight, agitará a pista com seu tech house que vem chamando atenção de grandes nomes da cena eletrônica internacional.

O Selva Day Fest ainda terá apresentação dos destaques locais Bess Maze, Korea e Madame C, promovendo uma mistura interessante que “esquentará” a pista até o amanhecer.

Os ingressos para o evento já estão à venda. Os valores do primeiro lote são R$ 50 para a Área Premium, R$ 80 para a Área Gold (área privilegiada ao redor do palco com acesso à estrutura especial de bares e banheiros) e R$ 120 para o backstage (área privilegiada atrás do palco também com acesso à estrutura especial de bares e banheiros).

Tiago Sena é o nome por trás do DJ 4i20 | Foto: Divulgação

A festa também oferece opções de camarotes para uma experiência ainda mais exclusiva. Os camarotes stage Selva, ao valor de R$ 4 mil, dão direito a dois combos de vodca ou gin, 20 pulseiras e um kit Selva Day Fest com boné, copo, adesivo, entre outros brindes personalizados da balada. E os camarotes fechados Gold, ao valor de R$ 2,5 mil, incluem um combo de vodca ou gin, 20 pulseiras e um kit Selva Day Fest. Os interessados podem entrar em contato através do (92) 9478-4950.

O DJ e produtor paulista Eduardo Banzoli, conhecido como Pleight é uma das atrações confirmadas | Foto: Divulgação

Os pontos de venda são as lojas Via Uno dos shoppings Amazonas, Sumaúma, Grande Circular e Manauara, o Bob's da Avenida Djalma Batista (Posto Shell) e Mmarcas, localizada no Posto Equador, na Avenida Noel Nutels, na Cidade Nova. Mais informações sobre a festa através dos telefones: (92) 99104-1481 e 98108-2571.

*Com informações da assessoria.