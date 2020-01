Arvorismo, rapel e tirolesa são algumas das atrações do AM Shopping

Manaus - O Amazonas Shopping está preparando uma grande aventura para as crianças, durante as férias escolares, com a atração “Big e Kid”. O evento, que inaugura no próximo dia 13 de janeiro, funcionará até 26 de fevereiro, na Praça Central de Eventos do centro de compras.

O parque possui 240 metros quadrados e conta com atividades como arvorismo, rapel, tirolesa, tobogã, parede de escalada, piscina de bolinha, surf mecânico, giromaster, girobike e aula de skate. As “Aventuras de Big e Kid” têm como objetivo resgatar a verdadeira essência da infância. Descoberta, aventura, euforia, fascínio, essas sensações e experiências são essenciais para o desenvolvimento das crianças.

No surf mecânico e giromaster a garotada vai poder se divertir em brinquedos que simulam a gravidade zero. A tirolesa tem um percurso de 10 metros a uma altura de mais de quatro metros dentro de um foguete.

A atração é indicada para crianças de 02 a 16 anos. Durante todo o período de diversão, as crianças contarão com o suporte de uma equipe altamente qualificada e treinada para dar assistência total. Mais informações sobre os valores do espaço podem ser obtidas no balcão de atendimento localizado em frente à atração.