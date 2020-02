Celebra Manaus 2020 terá ingressos mais acessíveis

Isadora Pompeo é uma das atrações confirmadas | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Falta pouco para o público manauara receber a 6ª edição do Celebra Manaus. O evento acontecerá no dia 30 de abril, no Sambódromo, com shows de Isaías Saad, DJ Felipão, Thalissa Faleiro, Casa Worship , Isadora Pompeo e a participação especial do apóstolo Renê Terra Nova. Ingressos estão à venda com valor inicial de R$ 25.

A organização explica que este é um evento para toda a família, não só para o público cristão, por isso a classificação indicativa é livre. Os ingressos já estão à venda, com taxa acessível. Confira os valores:



- Pista 1°lote R$ 25;

- Área vip 1°lote R$ 45;

-Camarote 1º lote R$ 75,00 - área exclusiva ( direito a três águas e três refrigerantes);

-Camarote Stege 1º lote R$ 105,00 - área exclusiva ao lado do palco ( direito a três águas e três refrigerantes).

Isaías Saad também é uma das atrações | Foto: Reprodução

Imprensa



Um dos grandes diferenciais que o Celebra trará este ano é a área de imprensa. Os profissionais que forem cobrir o evento contarão com área exclusiva e acesso aos camarins dos artistas e ao público. O credenciamento será realizado um dia antes do evento, no dia 29 de abril.



Próxima edição

O Celebra Manaus acontece em Manaus desde 2018, quando realizou três edições. Em 2019, foram duas. A previsão é que este ano também tenha duas edições, uma em abril e outra em agosto, com atração internacional.

Para a edição de agosto, estão confirmados Aline Barros, Ministério Zoe e Fernandinho. A intensão da equipe é trazer a banda australiana Hillsong, mas ainda não está confirmado.