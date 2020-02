Parque da Criança promove o 'Carnaval Infantil' neste fim de semana

Manaus- O sábado de Carnaval (22), vai contar com uma opção especial da Prefeitura de Manaus para a criançada, com o tradicional bailinho do parque Cidade da Criança , bairro Aleixo, Zona Centro-Sul. No domingo (23), acontece a divertida batalha de confetes. Nos dois dias a programação acontece das 14h às 20h.



Os pequenos vão pular com o baile da pipoca na programação especial criada pela turma do parque, além também de se divertir com o show musical, oficina carnavalesca, cenas de cinema, vitrine viva, o show do Brincando no Atelie, pinturinha facial, tirolesa, bingo educativo e a batalha de confete.

“Seguimos sendo opção de lazer para as crianças e famílias que gostam de brincar essa festa popular que é o Carnaval. No último final de semana realizamos o concurso de fantasia que foi um sucesso. Já neste, iremos realizar o bailinho e a batalha de confete em que as crianças poderão se divertir de forma lúdica”, destacou o secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), João Carlos.

*Com informações da assessoria