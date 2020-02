‘Bloco do Axerito’ comanda folia no sábado de Carnaval em Manaus

Os artistas que irão comandar a festa são conhecidos do público manauara | Foto: Divulgação

Manaus - Pelo terceiro ano consecutivo, o “Bloco do Axerito” agita o Carnaval de Manaus. A folia acontece neste sábado (22), a partir das 16h, no estacionamento do UNICenter da Universidade Nilton Lins, localizado no Parque das Laranjeiras, na Zona Centro-Sul, com entrada gratuita para a pista do evento.



O bloco foi criado em 2018 com o objetivo de oferecer mais uma opção de entretenimento no cenário carnavalesco da capital amazonense. Kleber Romão, CEO da Smart Bureau Comunicação e Entretenimento, responsável pela realização do evento, relembra como tudo começou.

“O bloco do Axerito surgiu durante uma conversa entre a gerente do Axerito, o proprietário, Asher Benzaken e eu. Sempre frequentei o Axerito e foi lá que os conheci. Durante um período de pré-carnaval, no fim de 2017, em uma das conversas, dei a ideia de fazer o bloco. O seu Asher foi meio reticente, na época. Falei que precisávamos coroar o sucesso do Axerito, por não ser simplesmente um restaurante e um bar, mas um complexo de entretenimento e gastronomia. Eles falaram que era um projeto audacioso, mas se eu conseguisse planejar o evento, poderíamos fazer juntos”, conta Kleber.

João Victor & Rodrigo | Foto: Divulgação

Em poucos dias, a informação que seria realizado o primeiro “Bloco do Axerito” tomou conta da cidade. “Comecei todo o processo de liberação do evento e quando percebemos, só de comentar com amigos que frequentam a casa, a notícia sobre o bloco estava espalhada e bem aceita. A primeira edição reuniu um público de mais de 8 mil pessoas, já na segunda, foram quase 20 mil brincantes. A partir de então, as pessoas esperam para saber como será o “Bloco do Axerito”, finalizou Romão.

Estrutura

Pela primeira vez o bloco acontece no estacionamento da Universidade Nilton Lins. O espaço foi escolhido para dar mais comodidade e segurança aos foliões, que irão prestigiar a festa. Este é o terceiro ano que a banda, que leva o nome de uma das casas mais badaladas da cidade é realizada na capital amazonense.

j Layla Abreu | Foto: Divulgação

“O espaço tem uma estrutura para receber até 70 mil pessoas. O estacionamento é amplo, com capacidade para mais de 4 mil carros. A estrutura também conta com um posto médico composto por duas ambulâncias e um corpo de segurança com mais de 300 profissionais. Somado a isso, teremos uma equipe grande e bem qualificada para propor um evento com qualidade para o público manauara”, garante Kleber Romão.

Um time de artistas, que já faz parte das noites do Axerito, foi escalado para agitar a festa. Prata Filho (participação de Randerson Couto e Grupo Cacildis), Dj Daniel Barreto, George Japa (participação de Kadu Almeida), João Victor & Rodrigo (participação de Daniel Trindade), Dj Layla Abreu, Banda Marrakesh (participação de Jyou Guerra) e Dennys Salvador (participação de Adriano Arcanjo).

Dennys Salvador | Foto: Divulgação

Ingressos

O acesso a pista, que corresponde a 90% do espaço, é gratuito. Mas para quem prefere um espaço mais reservado serão vendidos Área VIP e Camarote, com kits disponíveis apenas para os primeiros 500 compradores.

O folião pode adquirir o Kit Área Vip, por R$ 40 (copo + abadá + ingresso) ou Kit Camarote Premium, por R$ 120 (copo + abadá + ingresso – Open Bar Premium até 20h).

Os kits podem ser adquiridos na Casa do Axerito Restaurante – Adrianópolis, nas Óticas Diniz dos shoppings Manauara, Amazonas, Sumaúma e Grande Circular, Os Barbeiros – Vieiralves, Uai Sô – Millenium Mall ou pelo site shopingressos.com. Mais informações pelo número: (92) 9 9331-6018

| Foto: Divulgação

Circuito Vip de Carnaval

O “Bloco do Axerito” faz parte do Circuito Vip de Carnaval, que conta com o famoso “Bloco do Vieiralves” e o grande “Bloco do P10”, que serão realizados no domingo (23) e na terça-feira (25) respectivamente. Os eventos são voltados para todos os públicos.

SERVIÇO:

O QUE: “Bloco do Axerito”

QUANDO: Sábado (22), às 16h

ONDE: Estacionamento do UNICenter da Universidade Nilton Lins – Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul

QUANTO: Pista gratuita/ Kit Área Vip R$ 40/ Kit Camarote Premium R$ 120, com Open Bar até às 20h.