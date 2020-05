Cabaré: Eduardo Costa pede desculpas por ter se envolvido em política

Eduardo Costa e Leonardo em live | Foto: Reprodução

O cantor sertanejo Eduardo Costa, um dos declarados e ferrenhos defensores do governo de Jair Bolsonaro, surpreendeu os fãs na noite nesta sexta-feira (1) ao pedir desculpas por ter falado sobre política no que considera 'passado'. O inusitado pedido de desculpas de Eduardo Costa ocorreu durante live do Cabaré, show dele e do cantor Leonardo, transmitido pelo YouTube. O gesto ocorreu quando Leonardo puxou o tema, afirmando que o país precisava de união para enfrentar a Covid-19.

“Hoje, o que está matando é a fome, amanhã, será a fome. Peço aos políticos, ao presidente, aos governadores e aos senadores que não se aproveitem deste momento terrível para brigar um com o outro. É hora de todo mundo se unir”, disse.

Eduardo Costa então se ajoelhou e pediu desculpas pelas brigas que promoveu para defender Bolsonaro.

“Quero pedir perdão a todos, eu sei que ultrapassei os limites, quero pedir perdão”, disse o cantor. “Eu errei, me excedi, me arrependo profundamente, quero falar de música e cachaça. De política eu não quero falar nunca mais, só para ajudar o povo do Brasil”, concluiu.

Live

Os cantores Leonardo e Eduardo Costa cantaram e conversaram muito durante a live .Somando os números dos canais dos dois artistas, mais de 3 milhões de espectadores acompanharam a transmissão ao vivo com faixas do projeto Cabaré. Eles apresentaram grandes sucessos do sertanejo, como "Sonhei Com Você,", de Milionário e José Rico; "Como Eu Chorei", de Lourenço e Lourival; e "Blusa Vermelha", de Chico Rey e Paraná.

Após chamar Leonardo de "gostoso", Eduardo Costa se lamentou sobre relacionamentos, dizendo que seguia solteiro. "Pare com isso, cada vez que eu vejo, você está com uma mulher diferente", respondeu Leonardo, em tom de brincadeira.

"Não, Leonardo, eu estou mais abandonado que órfão em Dia dos Pais. Eu quero casar, ter filhos, brincando que se sentia como um prostituto", quando pensava em mulheres, por ter uma fama péssima com elas.

Os dois também falaram sobre o atual momento do país e cobraram mais atuação política dos responsáveis no Brasil, diante da pandemia do novo coronavírus. Na tela, havia um aviso de "beba com moderação", conforme as regras definidas pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar).

Em redes sociais, muita gente comentou sobre os palavrões falados por Eduardo Costa. Outro fato também bastante comentado foi ele ter assumido que votou em Jair Bolsonaro e ter se arrependido.