Confira a programação de filmes da Globo desta segunda-feira (15)

A Rede Globo anunciou a programação de filmes para esta segunda (15). O destaque fica para Alice no País das Maravilhas, filme de Tim Burton, e para Jack Reacher: Sem Retorno, estrelado por Tom Cruise.

Sessão da Tarde - Alice no País das Maravilhas

Filme dirigido por Tim Burton, Alice no País das Maravilhas adapta a icônica história de Lewis Carroll sobre uma jovem que foge para um mundo secreto e fantástico. O elenco conta com Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter e Anne Hathaway.

Tela Quente - Jack Reacher: Sem Retorno

Sequência ao filme de 2012, Jack Reacher: Sem Retorno mostra a volta do protagonista vivido por Tom Cruise. Dessa vez, ele precisa investigar uma conspiração do governo para limpar o nome de uma fugitiva. O elenco conta ainda com Cobie Smulders (How I Met Your Mother).

Corujão: Aliança Mortal

Filme de ação estrelado por Jean-Claude Van Damme, a trama acompanha dois inimigos mortais que precisam se unir para escapar das garras de um poderoso cartel. O elenco conta ainda com Orlando Jones (Deuses Americanos).