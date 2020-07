Atriz de Orange is The Black assume namoro com cantora

Atriz Taylor Schiling se assume gay | Foto: Divulgação

A atriz Taylor Schilling, de 35 anos, assumiu neste domingo (28), data em que foi celebrado o Dia do Orgulho LGBT+, seu relacionamento com a cantora e artista visual Emily Ritz. Taylor é conhecida por ter interpretado a protagonista Piper Chapman na série Orange is the New Black, da Netflix.

Emily foi a primeira a publicar uma foto das duas abraçadas em seu Stories do Instagram, e escreveu: "Eu não poderia estar mais orgulhosa de estar ao seu lado, Taylor Schilling. Feliz Dia do Orgulho LGBTQ+!".

Taylor republicou a foto em seu perfil, assumindo pela primeira vez um relacionamento publicamente. Anteriormente, a atriz já havia dito que não se encaixada em "rótulos" de sexualidade.

Em entrevistas anteriores, Schilling evitou definir sua sexualidade, dizendo que já teve "relacionamentos sérios com vários tipos de pessoas". "Nenhuma parte de mim pode ser rotulada. Eu realmente não me encaixo em nenhum dos rótulos", definiu, em uma delas.

Schilling ainda disse que considera "um ato político muito mais radical" rejeitar rótulos do que se encaixar em um "para fazer as pessoas se sentirem confortáveis"..