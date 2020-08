Governador do Amazonas avalia reabertura de casas de show e eventos

Na ocasião, Evandro entregou nas mãos do governador um documento assinado pelas associações | Foto: Divulgação





O governador do Amazonas, Wilson Lima, recebeu nesta terça (11) o presidente da Associação de Entretenimento do Amazonas (Asseeam), Evandro Jr., para falar sobre a reabertura das casas de show e retorno dos eventos com até mil pessoas.

Na ocasião, Evandro entregou nas mãos do governador um documento assinado por oito associações que pede a flexibilização dos horários de funcionamento e o aumento da capacidade de pessoas em bares e restaurantes.

Wilson Lima destacou que, no momento, a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) está monitorando a situação da pandemia no Estado. Ele informou que vai avaliar o pedido dos empresários e artistas.

“Se não tiver mudança, se continuar tudo estabilizado e, se tiver parecer favorável da FVS, poderá haver uma liberação de eventos até, no máximo, mil pessoas. Estamos na torcida para que em breve os milhares de trabalhadores que atuam no ramo de entretenimento e eventos voltem a trabalhar”, disse Evandro.

*Com informações da assessoria