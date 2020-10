Morre ator Cecil Thiré aos 77 anos no Rio de Janeiro

O artista, filho da atriz Tônia Carrero e do artista plástico Carlos Arthur Thiré, enfrentava o mal de Parkinson. | Foto: Reprodução TV Globo

O ator e diretor Cecil Thiré morreu hoje aos 77 anos, de causas naturais enquanto dormia em sua casa em Humaitá, no Rio de Janeiro. As informações foram confirmadas por filhos do ator. O artista, filho da atriz Tônia Carrero e do artista plástico Carlos Arthur Thiré, enfrentava o mal de Parkinson.

"Ele merecia ter o velório mais lindo do mundo, cercado de gente que ele ama, que o amou a vida toda. Papai foi um guerreiro. Lutou pela democracia, pela arte, lutou pelo teatro. Teve quatro filhos, sete netos e foi um guerreiro até o último minuto", disse a filha, Luisa Thiré, em vídeo divulgado.

Biografia de Cecil Thiré

Cecil Aldary Portocarrero Thiré nasceu em 28 de maio de 1943 no Rio de Janeiro. Ele foi o filho único do casamento entre a atriz Tônia Carrero e o artista plástico Carlos Arthur Thiré. Uma de suas últimas aparições em público foi durante o velório de sua mãe, que morreu em março de 2018 após uma parada cardíaca.

Thiré seguiu a tradição artística da família desde a adolescência e trabalhou com teatro, cinema e televisão. O primeiro curta-metragem que dirigiu foi "Os Mendigos" aos 19 anos.

O ator estreou em telenovelas em 1967, em "Angústia de Amar (TV Tupi) e desde então atuou em folhetins na TV Globo, na Rede Manchete e na Record TV. Ele é lembrado por papéis como Mário Liberato, de "Roda de Fogo" (1967), e Adalberto, de "A Próxima Vítima". Seu último trabalho na televisão foi na novela "Máscaras" (Record TV). Cecil deixa os filhos Miguel Thiré, Carlos Thiré e Luísa Thiré, do casamento com Norma Pesce, e João Cavalcanti Thiré, do segundo casamento, com Carolina Cavalcanti