Confira dicas para 'maratonar' neste fim de semana

Manaus – Chegou o final de semana e, uma das boas práticas que não foi deixada de lado com a chegada da pandemia, é separar um tempo para assistir um bom filme antes de dormir ou aquela série que te deixa curioso pelo próximo episódio. As plataformas streamings são uma boa opção para quem aposta em produções e novidades.

Por isso, o EM TEMPO selecionou filmes e séries para você curtir neste fim de semana, disponíveis em plataformas streamings, agora é só dar o play!

The Marvelous Mrs Maisel

Criada por Amy Sherman-Palladino, a série de televisão americana estreou em março de 2017. Estrelada por Rachel Brosnahan como a adorável Midge Maisel, uma dona de casa em 1958 na cidade de Nova York que descobre um talento especial para comédia stand-up. Maisel tem um humor inteligente e rápido, tornando as situações que vivencia bem-humoradas. Além de contar com um elenco inspirador, a série traz como uma das mensagens a conquista de espaços por mulheres. (Amazon)



Pose

Para quem procura por representatividade, Pose, é uma boa produção. Produzida por Ryan Murphy (Glee e American Horror Story), a história é criativa, mas também não deixa de lado uma narrativa de arrancar risos e quem sabe algumas lágrimas. Trazendo visibilidade para artistas da comunidade LGBTQI+ (lésbicas, gays, transexuais, transgêneros, queer, intersexo e outros), a produção conta com uma playlist dos clássicos com Whitney Houston as batidas mais atuais. (Netflix)



Perdi meu corpo

“I lost My Body” é o primeiro longa-metragem de animação de Jérémy Clapin. Mesmo sendo uma estreia no formato, o potencial da animação é incrível. Imagine uma história carismática e uma narrativa recheada de fragmentos conceituais e emocionais. Por mais estranho que possa parecer, a história é sobre Naoufel, tem alguns traços inspiradas na “Família Addams”, após ter sua própria mão amputada por acidente, o personagem caminha pela cidade inteira para reencontrar o seu corpo. (Netflix)

Aquarius

Dirigido por Kléber Mendonça Filho, o filme conta a história de Clara, jornalista e escritora viúva e mãe de três filhos já adultos, que vê sua tranquilidade ameaçada pelas investidas de uma construtora que pretende derrubar o prédio em que mora, com o nome de Aquarius. Com um ar de simplicidade do brasileiro, um dos motivos para assistir é sem dúvida a interpretação da Sônia Braga, que te faz esquecer qualquer outro papel protagonizado por ela. O filme é cativante ao celebrar a cultura e memória nacional, além de ter uma direção de arte que lembra obras estadunidenses. (Netflix)



Dorohedoro

Baseado no mangá de 23 volunes de Q Hayashida com o mesmo nome, Dorohedoro conta a história de Caiman, um homem com a aparência de um lagarto, graças a um feiticeiro. Para tentar solucionar o mistério por trás da transformação, Caiman conta da ajuda da sua amiga Nikaido. Logo de primeira o que chama a atenção é o aspecto visual, desde a ambientação do local até o traje dos personagens, que é único e original para cada um. Quem curte uma pegada de terror, em alguns momentos a série traz momentos bizarros e ainda deixa aquela sensação de mistério. (Netflix)



