Johnny Depp é demitido do papel de Grindelwald em Animais Fantásticos

Johnny Depp está deixando seu papel como Grindelwald na franquia Animais Fantásticos, derivada de Harry Potter. A notícia foi revelada pelo próprio ator no Instagram.

“À luz dos eventos recentes, gostaria de fazer a seguinte curta declaração. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos que me presentearam com seu apoio e lealdade. Fiquei emocionado e comovido com suas muitas mensagens de amor e preocupação, principalmente nos últimos dias. Desejo que saibam que fui convidado pela Warner Bros. a renunciar ao meu papel como Grindelwald em “Animais Fantásticos” e eu respeitei e concordei com esse pedido. Finalmente, eu gostaria de dizer isso. O julgamento surreal do tribunal do Reino Unido não mudará minha luta para dizer a verdade e confirmo que pretendo apelar. Minha força de vontade continua forte e pretendo provar que as acusações contra mim são falsas. Minha vida e carreira não serão definidas neste momento”

Ainda não se sabe ao certo como ficarão as filmagens para os próximos filmes da franquia. Mas o pedido de desligamento foi feito pela Warner Bros.

