Criança do AM ilustra livro de J.K. Rowling, autora de Harry Potter

A amazonense Mariana Costa Nogueira foi uma das escolhidas para ilustrar o livro | Foto: Divulgação e Arquivo Pessoal

No dia 10 de novembro, será lançado simultaneamente em todo o mundo O Ickabog, novo livro infanto-juvenil de J.K. Rowling, autora de Harry Potter e uma das maiores contadoras de história de todos os tempos. Em maio de 2020, quando J.K. Rowling anunciou O Ickabog, história que ela escreveu há mais de dez anos para suas filhas mais novas, os capítulos foram disponibilizados em diversas línguas na internet e com acesso gratuito para ajudar a entreter crianças, pais e cuidadores confinados em casa durante o isolamento social provocado pelo novo coronavírus. A amazonense Mariana Costa Nogueira foi uma das escolhidas para ilustrar o livro.



Com capa dura, a versão brasileira do livro foi ilustrada por 34 crianças de estados como Amazonas, Bahia, Goiás, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Tocantins. Os desenhos foram escolhidos por meio de um concurso de ilustrações e os vencedores receberão um exemplar de O Ickabog com adesivo com autógrafo da autora J.K. Rowling, além de dois acervos de 20 títulos cada, selecionados pela Editora Rocco – um para si e outro para doar para uma escola ou biblioteca à sua escolha.

Versão em Português foi ilustrada por 34 crianças brasileiras | Foto: Divulgação

A fábula O Ickabog é ambientada em uma terra imaginária, onde um monstro mítico testará a bravura de duas crianças. O reino da Cornucópia já foi o mais feliz do mundo. Tinha muito ouro, um rei com os melhores bigodes que você poderia imaginar, e açougueiros, padeiros e queijeiros cujas comidas deliciosas faziam uma pessoa dançar de prazer. Tudo parecia perfeito, mas nos pântanos enevoados ao norte, segundo a lenda, vivia o monstruoso Ickabog. Quando esse mito ganha vida própria, lançando uma sombra sobre o reino, duas crianças - os melhores amigos Bert e Daisy - embarcam em uma grande aventura para desvendar a verdade, descobrir onde está o verdadeiro monstro e trazer a esperança e a felicidade de volta para Cornucópia. Uma história original, divertida e irônica, sobre o poder da esperança e da amizade.

“A ideia para O Ickabog me ocorreu enquanto eu ainda escrevia Harry Potter. Escrevi a maior parte do primeiro rascunho entre livros de Harry Potter, com a intenção de publicá-lo depois de Harry Potter e as Relíquias da Morte. No entanto, após o último livro de Potter, eu queria fazer uma pausa nas publicações, que acabou durando cinco anos. Foi assim que o primeiro rascunho de O Ickabog subiu para o sótão, onde permaneceu por quase uma década. Com o tempo, passei a pensar nele como uma história que pertencia aos meus dois filhos mais novos, porque eu lia para eles à noite quando eram pequenos, o que sempre foi uma lembrança feliz da família”, contou Rowling.

*Com informações da assessoria