Drag Queen Aurora Boreal lança clipe e homenageia "Tia Da Trufa "

A cantora disse que se sente honrada em ter o nome da "Tia" em uma composição tão especial, dedicada a mulheres guerreiras

Manaus - Em novo clipe, a cantora drag queen amazonense Aurora Boreal chama Marcia Novo para dançar e 'jogar o rabetão no beiradão". O vídeo integra a música 'Sou Forte, Sou do Norte", cantada pelas duas artistas com assinatura do produtor musical Viktor Judah. O clipe foi feito pela empresa Chibata FIlmes e está disponível no Youtube.

Para a cantora Aurora, todas as mulheres homenageadas na letra da música, são mulheres que inspiram. "Elas são fortes. Mulheres que motivam outras mulheres a correrem atrás de seus sonhos. Elas enfrentam o machismo, toda forma de opressão que as mulheres sofrem. O nome dela (Tia da Trufa) não podia ter ficado de fora, pois não precisa só ser aluno da Ufam para conhecê-la", destacou.

Dentre as mulheres do clipe está a já citada 'Tia da Trufa', personagem conhecida pelos universitários de Manaus, em especial dos alunos da Universidade Federal do Amazonas (Ufam). A surpresa de ter o nome citado em uma homenagem musical foi bastante significativa para Francisca Queiroz, a Tia da Trufa. Ela soube da citação após o lançamento do vídeo clipe.

"Recebi o clipe da minha filha, que foi avisada por um amigo dela. Fiquei muito feliz por ser citada e saber que sirvo de inspiração para tantas mulheres. Que elas sejam 'resistência' na vida e que não passem por situações que jamais as diminuam como mulher. Somos guerreiras, somos amazonas e somos do norte", declarou.

Tia da Trufa, a história

Mãe, avó e guerreira vendedora de Trufas da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), há mais de 15 anos. Amazonense e filha de Coari, Francisca Queiroz tem uma verdadeira história de superação, força e garra. Após ser queimada viva na infância e sobreviver, lutou anos depois em um relacionamento abusivo, se libertou e criou sozinha os três filhos. Sempre com sorriso no rosto, ela anima os universitários, que a apelidaram carinhosamente de Tia da Trufa. Apaixonada pela Ufam, ela também é conhecida como "Patrimônio Histórico da faculdade", onde participa de manifestações em prol dos alunos, clipes, peças teatrais, palestras, trotes da calourada e entre outros eventos especiais.

Atualmente com a suspensão das aulas, Tia da Trufa está desempregada, em casa, descansando e cuidando da saúde e da família.





*Com informações da assessoria

