Rodolffo ganha prova e é o primeiro anjo do BBB 21

| Foto: Divulgação

Rodolffo ganhou a primeira prova do anjo do Big Brother Brasil 21 neste sábado (30). O sertanejo poderá imunizar alguém no próximo domingo (31), na formação do primeiro paredão da edição.

A prova consistia em formar uma sequência numérica que estavam em tampas de tintas da patrocinadora da disputa.

Disputaram a prova, Fiuk, Camila, Sarah, Rodolfo, Vihh, Kerline, Lumena e Gilberto. Cada um estava com colete com o número e disputava o “mata-mata” com o número seguinte. Quem fizesse a sequência primeiro, apertava o botão e, se tivesse tudo certo, ganhava a prova.

A primeira dupla foi Fiuk e Camilla. Camilla foi vitoriosa. Na segunda, dupla, Sarah enfrentou Rodolffo, que foi o vencedor. Com isso, Camilla enfrentou o sertanejo na semifinal.

Vihh Tube disputou a prova com Kerline e foi a vencedora da etapa. Lumena e Gilberto foi a última dupla e a psicóloga acabou eliminada por pegar uma tinta que estava no gabarito, o que não podia. Com isso, Gilberto disputou a seminal com Kerline.

Na penúltima etapa da prova, Rodolffo venceu Camilla e Gilberto eliminou Kerline da disputa. Rodolffo e Gilberto foram para a final e o sertanejo acertou a sequência numérica. Ao retornar para a casa, Rodolffo disse a Caio que ele não estará no primeiro paredão, dando a entender que ele imunizará Caio.