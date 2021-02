Curso da Escola In Cena reúne artistas de várias partes do país

| Foto: Divulgação

A Escola In Cena Casa de Artes e Produções deu início, nesta semana, ao curso “Um estudo da obra de Lin-Manuel Miranda”. Artistas de vários estados estão participando da capacitação, que além de promover o debate sobre as composições do artista, também é uma oportunidade para troca de experiências e network.

Lin-Manuel Miranda é compositor de musicais de sucesso, como “In the Heights”, “Bring it on”, “Hamilton”, “Moana” e “Working”. O curso está sendo ministrado pelos atores Diego Montez e Myra Ruiz, que possuem grande experiência no segmento.

Entre os participantes do curso está o ator paraibano Guilherme Sinésio. Ele, que trabalha como coordenador de um grupo de estudo e experimentações artísticas há 10 anos, conta que é a primeira vez que realiza um curso da Escola In Cena e a experiência está sendo muito positiva. “Sempre acompanhei o Diego e a Myra nas redes sociais e acho o trabalho deles incrível, além de ser apaixonado pelas obras do Lin-Manuel Miranda”, disse.

Segundo Guilherme, a expectativa é que as próximas aulas sejam ainda melhores. “Estou bastante entusiasmado. A atenção e cuidado com cada um dos alunos, tanto por parte dos instrutores quanto da equipe da escola, tem sido incrível”, frisou.

Quem também está bastante empolgada com o curso é a atriz e cantora paulista Isabelle Lírio, que pela primeira vez está participando de um curso da escola. Ela faz aulas no Estúdio Brodway e, atualmente, integra o elenco de “A Megera Domada - o Musical”, produção da escola.

Isabelle conta que acompanha a carreira de Diego e Myra e sempre teve o desejo de aprender sobre o universo dos musicais, a partir das experiências deles. Além disso, a obra de Lin-Manuel Miranda é muito rica e permite passar por várias vertentes da arte. “O primeiro dia de aula foi incrível, com muitas trocas de experiências”, destacou.

O curso “Um estudo da obra de Lin-Manuel Miranda” segue até o dia 07 de abril. Os alunos vão aprender durante a capacitação, a partir da vivência dos instrutores, sobre o universo dos musicais, passando pela elaboração de currículo e como se preparar para um teste.

De acordo com Diego Montez, semanalmente haverá um trabalho personalizado de coach com os alunos. “Vamos distribuir as cenas e músicas dos espetáculos e, dessa forma, orientar cada participante, dando dicas que irão ajudá-lo a melhorar sua performance”, detalhou.

