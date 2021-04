Cantor amazonense Doreto lança novo EP 'Farinha'

O EP “Farinha” possui cinco faixas | Foto: Divulgação

Manaus - O cantor e compositor amazonense Doreto lança na próxima sexta-feira (2), tanto em formato físico, quanto nas principais plataformas digitais de música, um novo projeto: o EP intitulado “Farinha”, que contará com cinco canções autorais.

Inspirado na musicalidade de diversos artistas, como Félix Robatto, Silvan Galvão, Banda Alaídenegão, Duda Beat e Johnny Hooker, o EP “Farinha” apresenta linguagem e o cotidiano do norte e do nortista.

Doreto tem uma trajetória enraizada no cotidiano regional, e a sonoridade está conectada às riquezas e diversidade do Norte do Brasil, em especial pela Amazônia, já vistos em "Versus de Mim" (2018) ou "Me Invada", EP lançado em setembro de 2020.

"A identidade musical do 'Farinha' é muito forte e fácil de se assimilar e integrar. Com ritmos populares do Brega, Carimbó, Toada de Boi-bumbá, brega Funk e toda a musicalidade do Beiradão, não tem como ficar parado", afirma Doreto.

O EP “Farinha” possui cinco faixas: "A metade é Osso", "Viagem Nortista", "Farinha", "Patifaria" e "X-Caboquinho". O projeto contou com os arranjos de renomados artistas Nortistas como Júnior Castro e Adriano Dourado, e teve na produção musical Renan Pereira do Studio Áudio Music.

O projeto “Gravação do Ep ‘Farinha’ do artista Doreto e Gravação do Clipe Musical da faixa Farinha” foi contemplado no Edital Cultura Criativa/ Lei Aldir Blanc- Prêmio Encontro das Artes - da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas – SEC, na Modalidade Produção Artística.

