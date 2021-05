Aleam dá oportunidade a artistas do AM e vai exibir videoclipes na TV

A casa usou as redes sociais para divulgar a nova iniciativa, não restringindo nenhum ritmo | Foto: Reprodução

Manaus - A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) abriu espaço para artistas amazonenses exibirem suas músicas na TV Aleam a partir desta terça-feira (27). A casa usou as redes sociais para divulgar a nova iniciativa, não restringindo nenhum ritmo regional.

Na tarde desta terça (27), as redes sociais do poder legislativo publicaram um vídeo empolgado chamando vários ritmos que compõem o cenário musical amazonense. Apresentado pela jornalista Chris Reis, a casa enaltece a grande diversidade cultural do estado, "Toada, rock, MPB, sertanejo! Queremos mostrar o trabalho e o talento do artista amazonense", diz.

Para isso, foi disponibilizado um canal exclusivo para o recebimento de videoclipes de artistas locais. O órgão está recebendo os materiais através do e-mail [email protected] . A iniciativa convoca cantores solo e bandas .

Confira:

