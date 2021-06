Plataforma digital busca preservação da memória do Teatro Amazonas

Casarão de Ideias chega a 33% da meta para colocar em prática plataforma digital de preservação da memória do Teatro Amazonas | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O Casarão de Ideias, espaço cultural e de fomento localizado no centro de Manaus, alcançou 33% da meta para dar vida a projeto de preservação da memória do maior símbolo do Estado, por meio de projeto aprovado, no mês de abril, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O ‘Teatro Amazonas - Um Jogo em Memórias', que consiste na criação um quebra-cabeça em plataforma virtual, onde cada peça encaixada apresenta uma curiosidade de seu passado, só poderá ganhar ‘vida’ a partir de doações que podem ser feitas no site Benfeitoria ( benfeitoria.com/teatroamojogo ).

Até o momento, o Casarão arrecadou pouco mais de R$ 25 mil, sendo que a meta é chegar na quantia de R$ 75 mil até o dia 16 de junho. Porém, caso a meta não seja atingida, todo o valor arrecadado será devolvido aos benfeitores e o projeto não acontece.

Os interessados em participar, podem comprar cotas que variam de R$ 15 a R$ 2.500, e que possuem recompensas como publicação de ‘muito obrigado’ em post na internet, cartão postal, chaveiro, ecobags, entre outros.

" O Teatro Amazonas é símbolo maior do nosso Estado e da nossa cultura. Por isso, nada mais justo do que no ano do seu 125º aniversário colocarmos em prática um projeto tão importante que preservará sua memória " João Fernandes, diretor do Casarão de Ideias

E por ter sido contemplado no Edital ‘Matchfunding BNDES+’, a cada R$ 1 doado, o BNDES doará mais R$ 2, triplicando os recursos até atingir a primeira meta que é de R$ 75 mil.

*Com informações da assessoria

