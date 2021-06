Espetáculo conta lendas e mitos amazônicos no Teatro Amazonas

Projeto surgiu de forma totalmente autoral | Foto: Wollace Scantelruy

MANAUS – Com o conceito de preservar a memória afetiva da região Norte através das histórias que a população escuta desde criança - as lendas amazônicas e os mitos contadas pelos ribeirinhos, pais, tios e avós – o “Amazonas, o Maior Espetáculo do Brasil” sobe em um dos palcos mais conhecidos do mundo.

O espetáculo teatral e musical será exibido de forma virtual no canal do Youtube da Companhia Espatódea Trupe no sábado (29), às 20h (horário de Manaus), diretamente do Teatro Amazonas.

No enredo, o ribeirinho Raimundo Bodó é um pescador, inventor de histórias, pai de oito filhas e esposo da dona Generosa, com quem é casado há muitos anos. Ele recebe visitantes diariamente na comunidade onde mora e em um dia, três viajantes de um outro mundo chegam no lugar.

O pescador apresenta um pouco dos festejos, da culinária, do dialeto “Amazonês” e das lendas, que ele adora aumentar. As histórias contadas ganham vida através das intervenções musicais e coreográficas que são referências aos ritmos conhecidos da região, como as toadas de boi bumbá, carimbó, ciranda, forró e brega.

Dirigido por Árlisson Cruz e Emille Nóbrega, que são os fundadores da Espatódea Trupe Escola de Artes Cênicas, Companhia e Produtora Cultural, além de idealizadores e diretores do espetáculo, o projeto surgiu de forma totalmente autoral. O texto e as músicas foram escritos por Nóbrega.

“Nesse momento de pandemia, onde fomos afetados emocionalmente também, é importante estimular o sentimento de afetividade, boas lembranças, e até matar um pouquinho a saudade de ver um espetáculo no Teatro Amazonas, sabe? Mesmo que o público não possa estar presente, mas que se sintam lá dentro ao nos ver apresentando para eles”, disse.

O projeto tem apoio do Governo do Estado do Amazonas e Governo Federal, por meio do prêmio Feliciano Lana de Artes Cênicas 2020 – Lei Aldir Blanc de emergência cultural. Mais informações estão disponíveis no Instagram @amazonasomusical e @espatodeatrupe.am.

" É uma mistura que dá muito certo, enche os olhos e convida a gente que assiste a entrar naquela atmosfera. É encantador e contagiante. Acho que isso é uma característica muito forte da tradição cultural da região Norte em si. Principalmente nos grandes Festivais folclóricos, que atraem pessoas de todos os lugares " Emille Nóbrega, uma das diretoras do espetáculo

Ficha técnica

No projeto, a dramaturgia, direção e músicas foram trabalho de Emille Nóbrega, enquanto a idealização e direção de produção é Árlisson Cruz. A direção musical foi por conta de Abenilson Fernandes e direção coreográfica de Stefanya Lima.

Ediel Castro, Alan Jones, Nadja Hoyos, Yah Fernandes e Elton Nogueira formaram a banda e Márcio Braz cuidou da iluminação.

No elenco, Rafael Albuquerque, Thiana Colares, Guilherme Bindá e Gabriel Soares interpretam os personagens ao lado dos bailarinos Will Lima, Larissa de Goes, Wilhan Santos, Juliana Oliveira, Raquel Menezes e Adam Souza.

" A banda é composta por artistas, músicos, professores de voz, instrumentos, e eles tocam ao vivo. Os bailarinos são profissionais excelentes com muita experiência nas danças folclóricas, e os atores também possuem experiência com o teatro musical " Emille, diretora

“Acho que essa propriedade que eles têm em falar, dançar, cantar e contar suas próprias histórias, falar da sua terra, das tradições, é que deixa tudo ainda mais real, emocionante e divertido”, finalizou.

