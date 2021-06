Música, literatura e artes visuais fazem parte da 'Agenda Virtual'

| Foto: Dai Nobre

A “Agenda Virtual”, no Portal da Cultura, apresenta projetos contemplados pela Lei Aldir Blanc e nesta semana conta com destaques em música, literatura e artes visuais. A iniciativa tem a proposta de divulgar artistas e estimular o público a conhecer trabalhos de diferentes segmentos.



Para cadastrar o projeto, basta acessar o link http://bit.ly/aldirblancagenda e preencher as informações no formulário. Em seguida, o evento fica registrado em cultura.am.gov.br.

A programação é divulgada ainda nas redes sociais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (@culturadoam), como Facebook e Instagram.

Mural - Contemplado no prêmio Feliciano Lana, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, o mural “Boriwi - Mundo dos Falecidos”, produzido pelo artista Levi Gama, na escola Dom Gino, em Parintins, realiza uma homenagem às lideranças indígenas que morreram na pandemia de Covid-19.

Segundo o artista, cada uma das lideranças que se perde leva consigo uma parte da força de luta, representatividade e conhecimentos dos povos indígenas. O projeto visa prestar uma homenagem póstuma.

Saiba mais sobre o projeto e o artista: Instagram (@levigama.hqs).

| Foto: Divulgação

Fábulas da Amazônia

Na comunidade Cristo Rei, no município de Presidente Figueiredo, foram entregues 13 exemplares para a Biblioteca Comunitária Paulo Freire do livro “Fábulas e Apólogos da Amazônia”, além de vídeos contendo apresentações artísticas das histórias da obra. O projeto também foi contemplado no Prêmio Feliciano Lana. A entrega foi realizada pelo representante do Instituto Manaós, Waldir Júnior.

O livro também traz um código QR que oferece as fábulas e apólogos em forma de áudio, uma ferramenta de acesso para deficientes visuais e para a criançada que gosta de ouvir histórias. Outros três municípios, Iranduba, Rio Preto da Eva e Manacapuru, também irão receber exemplares do livro e do vídeo com apresentações artísticas.

Videoclipe

A artista e pesquisadora Kely Guimarães lançou, em seu canal no YouTube, o videoclipe “Crescente”, que tem direção e roteiro de Bárbara Umbra e conta com uma equipe de profissionais altamente qualificados do audiovisual local. O projeto foi contemplado no Prêmio Feliciano Lana

As filmagens ocorreram em maio de 2021 em Manaus, em ambientes controlados e ao ar livre, obedecendo às normas de higiene, de aferição de temperatura e distanciamento físicos mínimos recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

“O teor do vídeo busca retratar aspectos das inconstâncias e incertezas causadas por grandes transformações, quer seja de cunho pessoal, quer seja no social. Além de buscar promover reflexão a respeito dos impactos causados por tais mudanças, a música também traz de certo modo, uma mensagem de esperança e força, que no contexto pandêmico, pelo qual todos nós temos passado, com maior ou menor gravidade, pode amortecer, por meio da arte, a pressão social e mental que nos acomete”, comenta Kely.

| Foto: Divulgação

Saiba mais: YouTube (https://www.youtube.com/c/KelyGuimar%C3%A3es).

Lançamento de EP - Neste sábado (28/5), será lançado nas principais plataformas de streaming o EP "Tô chegando", com cinco faixas autorais de Jorjão Pampolha. Em seu segundo lançamento, o artista une o mainstream com as influências da cultura do norte brasileiro, trazendo os ritmos do MPB, samba, samba rock e também do samba funk. O projeto foi contemplado no Prêmio Feliciano Lana.

"Tô chegando" cumpre a função de levar entretenimento aos amazonenses ao apresentar elementos regionais, mas também para alcançar o Brasil com mensagens de positividade, amor e esperança de um futuro melhor. O trabalho carrega parte da história e da evolução do cantor, tendo em vista que as faixas foram produzidas desde 2014. Desse modo, apresentam o desenvolvimento pessoal e artístico do cantor.

