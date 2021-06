Jonaci do Sax faz 'Encontro Beiradão' em live na segunda-feira (31)

| Foto: Divulgação

O músico Jonaci do Sax, idealiza a live show "Encontro Beiradão", que vai acontecer na próxima segunda-feira (31), às 19h. Jonaci e convidados vão apresentar um repertório que destaca esse estilo marcante e dançante, o beiradão, tradicional principalmente na festas do interior do amazonas.



A apresentação musical liderada pelo saxofonista Jonaci do sax vai misturar um repertório que inclui suas próprias composições e de amigos contemporâneos, além de homenagear músicos tradicionais precursores do beiradão, como: Chico Cajú e Teixeira de Manaus. Nos intervalos das músicas, o público virtual poderá ouvir histórias sobre esse “estilo” beiradão, que é uma das referências musicais do Amazonas. A live show será pela internet, através das redes sociais do artista. Quem assistir a live terá a possibilidade de interagir por meio de mensagens nos comentários.

O público vai poder assistir a um show com uma música alegre e com ênfase em um instrumento que é marca registrada do beiradão, o saxofone. Na live show, Jonaci vai ter ao seu lado alguns convidados, entre eles outro saxofonista renomado de Manaus, Ítalo Jimenez, com quem vai relembrar histórias e experiências que tiveram tocando esse ritmo. Outro convidado é Chicão do Sax. Portanto, temos o diferencial do estilo musical, músicos experientes e de excelência, boas histórias e um repertório que concentra músicas de vários compositores que marcaram a história do beiradão no Amazonas.

Esse projeto só foi possível porque foi contemplado pelo Programa Cultura Criativa – 2020/Lei Aldir Blanc – Prêmio Feliciano Lana, do Governo do Estado do Amazonas, com apoio do Governo Federal – Ministério do Turismo – Secretaria Especial de Cultura.

Sobre Jonaci do Sax

Jonaci sempre foi um músico bastante atuante executando saxofone e flauta. Estudou música com os saudosos Maestros Dirson Costa e Tenente Joaquim, na extinta Escola Técica Federal do Amazonas, hoje IFAM. Suboficial da reserva da Aeronáutica, serviu por mais 33 anos, onde atuou como músico, regente adjunto e regente da banda de música da Base Aérea de Manaus. De 2008 a 2012, morou em Fortaleza, Ceará. E nessa ponte áerea Manaus/Fortaleza, participou de várias bandas musicais e orquestras em projetos locais e nacionais. Tocou com inúmeros cantores do Amazonas e participou de vários programas de TV

Sua experiência também inclui festivais, como: FECANI, Festival Universitário e outros, além de vários projetos do SESC, tais como: Canto da Mata, Amazônia das artes e Sonora Brasil. Possui um CD gravado no estilo Beiradão, com o Título “ Na Arte do Beiradão”. E nesse ano de 2021 também está com um álbum recém-lançado “O Beiradão é Nosso!” que pode ser ouvido nas principais plataformas de música, como: Youtube, Spotfy e Deezer.

