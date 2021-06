Inove na cozinha: aprenda a fazer pavê de calabresa em casa

Anote o passo a passo: | Foto: Reprodução

Manaus - Que tal inovar na cozinha hoje? Você pode aprender a fazer pavê de calabresa em casa. A receita da apresentadora Ana Maria Braga do 'Mais Você' tem o modo de preparo simples e rende até seis porções . Anote o passo a passo:

Ingredientes

- 3 gomos de calabresa sem pele e cortada em rodelas bem finas

- 2 tomates sem pele e sem sementes picados

- 1 cebola grande cortada em tiras

- 1 xícara (chá) de azeitonas verdes picadas

- salsinha picada a gosto

- 1 litro de leite

- 1 colher (sopa) de margarina

- 5 colheres (sopa) de amido de milho dissolvido em meia xícara (chá) de leite

- 200 g de queijo parmesão ralado

- 1 lata de creme de leite com soro

- sal a gosto

- 300 g de queijo muçarela ralada

Modo de Preparo

1. Numa tigela misture os gomos de calabresa sem pele e cortada em rodelas bem finas, os tomates sem pele e sem sementes picados, a cebola grande cortada em tiras, as azeitonas verdes picadas e salsinha picada a gosto. Reserve.



2. Numa panela em fogo médio coloque o leite e a margarina. Assim que ferver, acrescente (misturando bem para não empelotar) o amido de milho dissolvido em meia xícara (chá) de leite. Cozinhe por uns 10 minutos ou até obter um creme bem grosso.







3. Desligue o fogo e acrescente o queijo parmesão ralado, a lata de creme de leite com soro e sal a gosto. Transfira este creme para um refratário redondo (com 29 cm de diâmetro) untado com margarina.

4. Cubra o creme com o queijo muçarela ralada, espalhe a mistura feita com a calabresa e leve ao forn o pré-aquecido a 175º C por +/- 35 minutos ou até que a calabresa esteja dourada.

*Com informações do iBahia

Veja mais:

Super fácil: aprenda a fazer lasanha de abobrinha

Adoce seu dia: aprenda a fazer pastelzinho de romeu e julieta