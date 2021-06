Cidade Garantido é inundada pela cheia do Rio Amazonas

Cidade Garantido está inundada pela cheia. Assessor do boi alega que não houve grandes prejuízos. | Foto: Naldo Reis

Parintins - A cheia do Rio Amazonas causou mais um transtorno, dessa vez para o Boi Garantido. A Cidade Garantido, em que são armazenados equipamentos e alegorias do boi para o Festival Folclórico de Parintins, foi inundada pela enchente. O nível do Rio Amazonas já alcançou recorde histórico na Ilha Tubinambarana.



Naldo Reis, assessor do Setor Social do Garantido, afirmou que apesar do transtorno gerado pela inundação, membros do boi conseguiram transportar alegorias e equipamentos para a área externa do Bumbódromo, onde estão seguros da enchente. Em fotografias tiradas por Reis, é possível ver que a água chegou ao palco, galpão, jardins e pátio da Cidade Garantido.

Palco da Cidade Garantido após a enchente | Foto: Naldo Reis

"Não causou grandes transtornos porque é um ano atípico. Como estamos preparando apenas uma live em alusão ao festival, não tivemos estragos ou atrasos muito grandes, graças a Deus. As lives demoram menos para serem preparadas e exigem menor quantidade de equipamentos. Ainda assim, tivemos de transportar diversas bases (chassis sobre os quais são montados os carros alegóricos do Festival Folclórico)", esclareceu o assessor.

Pátio da Cidade Garantido inundado | Foto: Naldo Reis

O maior impedimento foi que uma live que estava prevista para sábado (12), e seria realizada na Cidade Garantido, terá que ser feita em Manaus, na Toca do Murilo Rayol, próximo à Ponta Negra. "Foi esse nosso maior problema. Se fizéssemos essa live aqui em Parintins, precisaria ter outro local, teríamos mais custos. Com a live na capital, não haverá custos para o boi", explicou Naldo.



Live do dia 26 não sofreu atrasos

Sobre a live do dia 26 de junho, que ocorrerá no Bumbódromo e funcionará como uma apresentação em alusão ao Festival, Reis afirma que a organização segue de acordo com o cronograma e o assessor afirmou que o andamento está tranquilo. Segundo ele, o Garantido ainda promete novidades feitas especificamente para a ocasião.

"Estamos preparando tudo novo. A enchente não trouxe corre-corre, e já estamos em andamento. Os artistas já entraram em galpão, dançarinos estão ensaiando, figurinistas estão preparando as fantasias. Tudo será novo. E estamos na luta para apresentar um grande espetáculo no dia 26 para o público".

