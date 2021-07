Artistas LGBTs do AM encerram projeto ‘As Vozes do Arco-Íris’ com live

Encerrando mês do Orgulho LGBT, Sejusc realiza live do projeto ‘As Vozes do Arco-Íris’ | Foto: Divulgação/Sejusc

Manaus (AM) - No Dia do Orgulho LGBT, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), realiza uma live especial de encerramento do projeto “As Vozes do Arco-Íris”. A transmissão ocorrerá na segunda-feira (28/06), às 19h30, no canal do YouTube do Casarão de Idéias (Casarão de Idéias), parceiro da iniciativa juntamente com a Garagem 30 Records.

Ao todo, sete artistas LGBTs da cena musical amazonense irão participar da live. São eles: Liu Cabano, Melany Marinho, Duda Raposo, Andarilha, Ezequiel Michiles, Gaybe Santos e Lua Negra FT Gawa. O artista Paco, por motivos pessoais, não poderá participar.

A secretária Mirtes Salles, titular da Sejusc, destacou a importância da ação no mês que marca o Orgulho LGBT.

" A iniciativa do Governo do Amazonas para esse projeto foi de extrema importância, pois valoriza e apoia a arte dos artistas locais LGBTs que, por tantas vezes, sofrem preconceitos ainda existentes na sociedade atual. Precisamos cada vez mais dar voz a eles " Mirtes Salles, secretária

O gerente da Diversidade e Gênero da Sejusc, César Gomes, ressaltou que “As Vozes do Arco-Íris” é mais uma medida do Governo do Amazonas para promover o diálogo e a representatividade.

" A Gerência de Diversidade e Gênero, vinculada ao Departamento de Promoção e Defesa dos Direitos, tem por finalidade articular, mobilizar e viabilizar a efetividade das políticas públicas de direitos humanos de lésbicas, gays, travestis, transexuais, intersexuais e assexuais no estado do Amazonas, de acordo com a finalidade de atuação referentes ao tema. Estamos aqui para combater qualquer tipo de preconceito e ampliar as políticas públicas sobre o tema " César Gomes, gerente da Diversidade e Gênero da Sejusc

Iniciativa

A Sejusc, por meio do projeto “As Vozes do Arco-Íris”, selecionou oito artistas LGBT’s para a gravação de músicas autorais e videoclipes que foram divulgados nas redes sociais da secretaria (@redesejusc – Facebook e Instagram).

As filmagens aconteceram nos dias 29 de maio e 5 de junho, no Casarão de Idéias, no Centro de Manaus, em parceria com a gravadora Garagem 30 Records.

Os últimos dois clipes do projeto serão divulgados nesta sexta-feira (25/06), sendo dos artistas Paco e Lua Negra FT Gawa, respectivamente às 18h e às 19h, nas contas do Instagram e Facebook da Sejusc (@redesejusc).

*Com informações da assessoria

