12 anos sem Michael Jackson: fãs homenageiam o Rei do Pop

| Foto: Divulgação

Há 12 anos, o mundo se despedia do inigualável rei do pop. Michael Jackson morreu aos 50 anos, vítima de uma parada cardíaca enquanto estava em sua casa em Los Angeles, Califórnia. Ele foi socorrido por paramédicos, porém mais tarde foi declarado seu falecimento no Ronald Reagan UCLA Medical Center.

Dono de um talento imensurável, Jackson deixou um legado que revolucionou o mundo da música. É sem dúvidas um dos maiores artista do século, com uma trajetória recheada de polêmicas e sucessos atemporais o interprete de Thriller, deixou uma mensagem de amor e esperança de um mundo melhor. MJ deixou três filhos, Michael Joseph Jackson Jr, seu filho mais velho, de 12 anos, na época, Paris Jackson, 11 anos e Prince Michael Jackson II o caçula que na época tinha 7 anos.

Michael e os filhos em agosto de 2008 | Foto: Divulgação

Paris Jackson, 23, usou as redes sociais para relembrar o aniversário de morte do pai um vídeo antigo ao lado do pai, Michael Jackson. "Doze anos? Descanse em paz. Sinto saudades e te amo, pai", escreveu a cantora nos Stories. Paris também mostrou duas montagens ao lado de Michael.

A morte do astro foi uma tragédia para a indústria da música, recentemente foi revelado que ele já não estava com uma grande saúde antes de sua morte. De acordo com um relatório de dezembro de 2020, resgatado pelo Express UK, Jackson estava aparentemente muito doente.

De acordo com uma fonte que era “próxima do cantor”, ele tinha 1,78 m de altura e pesava apenas 55 quilos quando morreu.

Clipe na Bahia

Em 1998, Jackson gravou o clipe da música 'They Don’t Care About Us', no Pelourinho , Bahia, em parceria com o grupo Olodum, o cantor já havia gravado um clipe para essa canção porém não gostou do resultado. Ele pediu para o produtor norte-americano Spike Lee que pesquisasse sons de percussão pela América Latina, quando Lee lhe apresentou o Olodum e a magia aconteceu.

| Foto: Divulgação

Fãs de todo o mundo estão relembrando a trajetória do artista, a hashtag #12YearsWithoutMichaelJackson, está sendo usada em homenagem ao legado de Michael e expressando a saudade que seus fãs carregam do Rei do Pop até hoje.

| Foto:





Leia mais

Revelação: Xuxa conta que Michael Jackson queria ter filhos com ela



Rodrigo Teaser faz primeira live em 'Tributo ao Rei do pop'