Editora do Amazonas é responsável por publicar best-seller feminista

O selo editorial Casa Literária, da editora amazonense Grupo Estante, é a responsável pela publicação do best-seller mundial “Our bodies, Ourselves”, conhecido por grupos feministas como a “bíblia” da saúde sexual feminina. Lançado originalmente em 1971, nos EUA, a obra já teve edições em 32 países e chega ao Brasil com quase 50 anos de atraso.

“Nossos corpos por nós mesmas”, também conta com adaptações do conteúdo à realidade e legislação brasileiras. O livro entrou em pré-venda no último dia 7 de julho, na loja oficial do Grupo Estante, ao preço de capa de R$ 45.

A publicação é uma iniciativa do Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde (CFSS) e de alunas e professoras da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que trabalharam na tradução adaptada à realidade brasileira. No total, foram cerca de 40 mulheres envolvidas no processo.

“A versão brasileira é uma edição revista e ampliada da original, que considera serviços e aspectos culturais e jurídicos do país, além de capítulos específicos sobre serviços de saúde da mulher no Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre violência obstétrica”, explica Raquel Pereira, gestora financeira do coletivo e coordenadora-geral do projeto.

Abordagem feminina

A obra também trata de questões de sexualidade, gravidez e autocuidado. O livro reúne informações sobre anatomia, reprodução e ciclo menstrual, porém em uma abordagem que proporciona à mulher a autonomia e autoridade sobre o próprio corpo. Outro cuidado da tradução foi usar termos inclusivos, da própria língua, que servem como substitutos de expressões masculinas.

Os sete capítulos do primeiro volume são: “Nossos corpos femininos – anatomia sexual, reprodução e ciclo menstrual”; “Imagem corporal”; “Métodos contraceptivos”; “Sexo mais seguro”; “Aborto”; “Violência contra as mulheres no Brasil” e “Saúde ambiental e das trabalhadoras”. Estão previstos mais dois volumes, sendo o próximo com lançamento marcado para 2022.

O Grupo Estante é uma editora amazonense formada pelos selos editoriais Casa Literária, Casa Acadêmica, Callenda, SadeBooks e PULP Comics.

