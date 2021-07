Fidel Graça lança clipe de canção romântica no Amazonas

O clipe estará disponível nesta domingo (25), às 12h no canal Fidel Graça | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- Diversos projetos culturais contemplados pela lei Aldir Blanc são apresentados ao público por artistas amazonenses.

O cantor Fidel Graça lança o clipe da segunda música do EP Forró do Balanço. Intitulada "Só pra falar de amor", a música é um reggae (diferente do que sugere o título do EP) e fala de amor de um jeito manso e swingado.

" É uma canção romântica que conta a história de uma declaração à pessoa amada " Fidel Graça, cantor e compositor





Segundo o diretor do clipe, o clipe é gravado em estúdio e a cenografia utiliza tons inspirados em um jantar à luz de velas, tons românticos como o vermelho e figurino clássico.

“Fidel interpreta um homem à moda antiga que corteja a senhorita e a pede em namoro”, conta Thiago Alencar.

O clipe estará disponível nesta domingo (25), às 12h no canal Fidel Graça no YouTube.

Produção do EP

A gravação do Ep Forró do Balanço é um projeto contemplado pela lei Aldir Blanc, prêmio Encontro das Artes, da Secretaria de Cultura e economia criativa do estado do Amazonas. Todo o processo criativo, executivo e de divulgação gerou renda para dezenas de profissionais envolvidos em toda a cadeia produtiva.

O Ep foi gravado por Rony Nascimento. Orlei Rubem assina a direção musical. A obra também tem produção de ML Produções Artísticas. Mixado e Masterizado por Diego Freitas.

Mais informações sobre o EP estão nas redes sociais do artista: @fidelgraça no Instagram e facebook/fidelgraca.

