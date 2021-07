Turistas brasileiros preferem viajar a encontrar o verdadeiro amor

Além disso, 62% dos entrevistados no Brasil preferem fazer uma viagem em vez de comprar um carro. | Foto: Getty Images

Uma pesquisa feita pelo site de reservas Booking.com aponta que quase 3 em cada 4 (74%) viajantes brasileiros preferem viajar a encontrar o verdadeiro amor. Mas o amor pelas viagens não termina por aí. Metade dos brasileiros que participaram do levantamento feito em 28 países dizem que escolheriam uma viagem em vez de uma promoção no trabalho, enquanto 59% escolheriam viajar em vez de sair para jantar com a família toda, mesmo após meses de contato limitado com familiares e amigos.

Questionados sobre o que preferem vivenciar neste ano, quase 3 em cada 4 (74%) viajantes do país disseram que preferem viajar a encontrar o verdadeiro amor – empatados com os italianos, os brasileiros são a 6ª nacionalidade (das 28 consultadas) que mais priorizam viagens a encontrar alguém especial.

Além disso, 62% dos entrevistados no Brasil preferem fazer uma viagem em vez de comprar um carro.

E o amor pelas viagens não termina por aí. Mais da metade dos brasileiros (51%) dizem que escolheriam uma viagem em vez de uma promoção no trabalho, enquanto 59% escolheriam viajar em vez de sair para jantar com a família toda, mesmo após meses de interação limitada com os familiares e entes queridos.

Quanto aos sonhos com as próximas férias, 6 em cada 10 (62%) viajantes do país estão confiantes de que poderão colocar o pé na areia das praias ainda em 2021. Além disso, tanto a praia quanto o spa estão entre os primeiros destinos que 23% dos brasileiros pretendem visitar assim que for possível.

A Booking.com ouviu 28 mil pessoas de 28 países diferentes em janeiro de 2021.

Brasileiros também estão mais conscientes

Mudanças para garantir um futuro melhor para as próximas gerações, respeito às comunidades locais e viagens mais ecológicas e sustentáveis. Estas são algumas das principais preocupações dos viajantes brasileiros após a pandemia da Covid-19, segundo o Relatório de Viagens Sustentáveis, realizado pelo site Booking.com.

Segundo o estudo, a pandemia foi apontada como "ponto de virada para que os viajantes se comprometessem com a sustentabilidade": quase metade dos brasileiros (47%) admitiu que as mudanças trazidas com a Covid-19 mudaram sua postura em relação não somente a viagens, mas também no dia a dia. E 78% dos brasileiros agora querem viajar mais para lugares que preservem seus tesouros.