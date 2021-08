Credenciamento para Conselho Estadual de Cultura é prorrogado no AM

inscrições para o Cadastro Estadual de Cultura | Foto: Michael Dantas/SEC

Manaus (AM) - O credenciamento para eleitores do Conselho Estadual de Cultura (Conec) foi prorrogado até o dia 17 de agosto. As inscrições são necessárias para os trabalhadores da cultura que desejam participar do processo eleitoral que definirá as cadeiras do conselho.

O processo pode ser feito pelo Portal da Cultura ( http://editais.cultura.am.gov.br/novo/comissao-eleitoral-do-conselho-estadual-de-cultura/ ).

Para se credenciar como eleitor, o profissional da cultura deve ter acima de 16 anos e comprovar atividades culturais há pelo menos dois anos. Quem já estiver regularmente inscrito no Cadastro Estadual de Cultura ( https://cadastroestadual.cultura.am.gov.br/ ) precisa apenas atualizar seus dados, se achar necessário.

Quem ainda não fizer parte deverá providenciar a sua habilitação no Cadastro Estadual de Cultura – pré-requisito para o pedido de credenciamento como eleitor –, que precisa ser realizado até o dia 13 de agosto, quatro dias antes do fim do prazo indicado no edital de chamamento de eleitores.

Com a habilitação do registro feito no Cadastro Estadual de Cultura, o interessado poderá solicitar o credenciamento, no qual será realizada a verificação dos requisitos exigidos pelo edital para conceder o direito ao voto.

O eleitor também deverá indicar a qual das cadeiras representativas ele pertence, nos seguintes segmentos culturais e artísticos: Teatro, Dança, Circo, Música, Literatura, Audiovisual, Artes Visuais e Novas Mídias, Cultura Popular de Matriz Ibérica, Cultura Indígena, Cultura Afrodescendente, Folclore e Carnaval.

Prazos

Com a prorrogação das inscrições, os prazos para análise do credenciamento agora são do dia 17 até o dia 18 de agosto. No dia 18, a partir do meio-dia, será publicado o resultado preliminar, e a fase de recursos será entre os dias 18 e 23 de agosto. O resultado final do credenciamento de eleitores será publicado no dia 24 de agosto.

Conselho

Segundo a Lei Estadual nº 5.418, de 17 de março de 2021, a composição do Conselho Estadual de Cultura do Amazonas é paritária, sendo 11 representantes de órgãos e entidades públicas; e 11 membros eleitos como representantes da sociedade civil; todos com respectivos suplentes.

A sociedade civil terá representantes ligados aos setores artísticos e culturais, dos seguintes segmentos: Teatro; Dança; Circo; Música; Literatura; Artes Visuais e Novas Mídias; Audiovisual; Cultura Popular de Matriz Ibérica; Cultura Indígena; Cultura Afrodescendente; e Folclore e Carnaval.

Com essa composição, o Conselho Estadual de Cultura desenvolverá seus trabalhos de apoio e deliberação sobre as políticas públicas culturais do estado e de projetos artísticos e sociais que visem à cultura.

Cadastro Estadual de Cultura

Para realizar o cadastro são necessários os seguintes documentos digitalizados: RG, CPF, comprovante de residência, autodeclaração, portfólio (fotos de atividades exercidas no setor cultural, matérias veiculadas na imprensa); declaração de órgão público, associações culturais e/ou empresas de eventos informando que o solicitante presta serviços artísticos e culturais e que faz parte da cadeia produtiva; entre outros que comprovem a atuação na área artística e de economia criativa por no mínimo dois anos.

*Com informação da assessoria

Leia mais:

Semtepi participa da 1ª Mostra Cultural "Manaus das Artes"

Cultura reabre Cadastro para solicitação do Auxílio Estadual no AM