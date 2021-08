Casas de eventos oferecem benefícios para clientes vacinados no AM

A ação beneficiará não somente as empresas, mas a população como um todo | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O setor cultural, com realização de eventos, foi um dos mais impactados durante a pandemia da Covid-19. A campanha de vacinação no Amazonas dá esperanças de novos recomeços aos donos de casas de eventos .

Como estímulo, casas de eventos, restaurantes, bares passarão a estimular a apresentação da carteira de vacinação dos clientes que tomaram ao menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e estejam aguardando a data para tomar a segunda dose.

A recomendação é da Associação de Entretenimento do Estado do Amazonas (ASSEEAM) e da Associação de Bares e Restaurantes (ABRASEL).

A campanha #TÔVACINADO tem por objetivo incentivar a vacinação em massa do público manauara, visto que na capital amazonense, já está liberada a imunização para pessoas a partir de 12 anos.

" Estamos orientando nossos associados e demais empresários de diversos setores, para que passem e solicitar que clientes apresentem o documento de vacinação com pelo menos a primeira dose da vacina contra a COVID-19 e que estejam aguardando a data para tomar a segunda. A medida visa incentivar a celeridade no processo de imunização de todos os cidadãos manauaras que já estão aptos a receberem a vacina. A imunização é o único meio eficaz para que a gente possa superar essa pandemia e em breve retomar o funcionamento normal de todos os segmentos " Gerson Sampaio, presidente da ASSEEAM

Gerson destaca ainda que esta ação beneficiará não somente as empresas, mas a população como um todo.

A campanha #TÔVACINADO tem por objetivo incentivar a vacinação em massa do público manauara | Foto: Divulgação

"A iniciativa quer proporcionar uma série de benefícios para o público vacinado, seja com descontos, cortesias e brindes para aqueles que apresentarem o documento. Estamos orientando que cada empresa transforme esta ação em uma oportunidade de estreitar o relacionamento com seus clientes e promover um grande movimento de conscientização e responsabilidade social".

O presidente da Abrasel, Fábio Cunha ressalta que as associações sempre incentivaram a vacinação e decidiram criar a campanha para alcançar aqueles que ainda não se imunizaram.

" A Abrasel e a Asseam sempre incentivaram a vacinação e agora que a vacinação está avançada aqui no estado, estamos incentivando as pessoas que ainda não se vacinaram porque é de nossa preocupação - empresários da gastronomia, dos bares, do entretenimento - sempre cuidar da saúde das pessoas. Essa também é uma missão da Abrasel e por isso estamos incentivando de algumas formas, até dando lugares mais privilegiados, prioridades para quem já vacinou, descontos, entre outras oportunidades para quem já está vacinado. A gente acha que essa campanha vai ter muito sucesso, porque estão todos muito engajados para que isso aconteça " Fábio Cunha, presidente da Abrasel

Segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), nos próximos dias será alcançada a marca de 3 milhões de pessoas vacinadas e estudos preliminares apontam que é graças ao processo de imunização que os índices da doença no Amazonas estão reduzindo diariamente.

"Com mais pessoas imunizadas, menos restrições serão necessárias, maior será o estímulo para retomarmos nossas vidas ao normal, maior será o crescimento econômico, mais postos de trabalho serão reabertos, maior será o volume de recursos que serão injetados em todos os setores e consequentemente teremos grande diminuição dos número de pessoas infectadas e internações, ou seja, todos ganham", finaliza Gerson.

Dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam que 2.935.156 doses foram aplicadas em todo o estado até a última quinta-feira (18), sendo 2.133.175 de primeira dose, 760.186 de segunda dose e 41.795 com dose única.

Com o avanço na vacinação, as taxa de internação também estão em estabilidade. Atualmente a taxa de ocupação dos leitos clínicos é de 26,6% e a de UTI é de 38,7%.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

SEC transmite Live Folclórica até domingo (22)

Apresentações da "Live Folclórica" iniciam em Manaus